5 июня в Гатчине отключат свет

5 июня в Гатчине отключат свет

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     04 Jun 2020

5 июня с 13:00 до 16.30

г. Гатчина, ул. Ав. Зверевой д. 4, 4 к. 1, 6, 8, 8 к. 2, 8 к. 3, 10; ул. Генерала Кныша д. 10, 9, 11, 12 к. 1, 12, 21

 

9 июня с 09.00 до 17.00

г. Гатчина, ул. Торфяная д. 1-5, 5А, 7, 11, ул. Фрезерная (садоводство),

 ул. Станционная д. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 8В, 8Г, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Промышленная д. 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10,

СНТ «Солнечный луч», ул. Механическая д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7,8,

ул. Александрова д. 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7-13,

ул. Максимова д. 1А, 2-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19,

Ул. Солодухина д. 52, 50А.

 

10 июня с 13.00 до 17.00

г. Гатчина, ул. Кооперативная д. 1, 2, 4А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б

 

9 июня с 09.00 до 14.00

Веревское СП,

д. Вайя (коттеджный поселок «Гатчинские поместья»)

 

8 июня с 09.00 до 16.00

Дружногорское СП

п. Дружная Горка, ул. Советская д. 1-14, ул. Горького д. 1-23,

ул. Мира д. 13-28, ул. Пограничная д. 1-48

 

10 июня с 09.00 до 16.00

Дружногорское СП

п. Дружная Горка, ул. Чащинская д. 1-7, ул. Крылова д. 13А

 

 

 

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