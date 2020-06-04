Прокурор Ленинградской области помог гатчинским медикам

Прокурор Ленинградской области помог гатчинским медикам

По поручению прокурора области в Гатчине восстановлены права медицинских работников на получение стимулирующих выплат.

Рубрики : Прокуратура     04 Jun 2020

По поручению прокурора области Бориса Маркова Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав медицинских работников на получение выплат стимулирующего характера за особые условия труда.

Установлено, что 66 медицинским работникам ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» в нарушение требований федерального законодательства неправильно произведен расчет выплат, в связи с чем общая сумма денежных средств подлежащих к выплате за апрель 2020 года занижена более чем на 1,5 млн рублей.

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Выплаты стимулирующего характера произведены в полном объеме, права медицинских работников восстановлены.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+