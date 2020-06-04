Прокурор Ленинградской области помог гатчинским медикам

По поручению прокурора области Бориса Маркова Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав медицинских работников на получение выплат стимулирующего характера за особые условия труда.

Установлено, что 66 медицинским работникам ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» в нарушение требований федерального законодательства неправильно произведен расчет выплат, в связи с чем общая сумма денежных средств подлежащих к выплате за апрель 2020 года занижена более чем на 1,5 млн рублей.

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Выплаты стимулирующего характера произведены в полном объеме, права медицинских работников восстановлены.