Жителей аварийных домов переселят на Аэродром

Как нам сообщили в комитете по строительству Ленинградской области, на этом месте начинается строительство дома по программе расселения аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы Гатчинского района «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина», подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина». Средства на эту программу выделяются Министерством строительства РФ, региональным и местным бюджетом.

Застройщиком дома на улице Красных Военлетов,10 выступает дочерняя структура Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования – ЛеноблАИЖК. Сейчас проект дома на 243 квартиры выходит из экспертизы. В новый 4-этажный многоквартирный дом заселят жителей Гатчинского района - из города Гатчины, поселков Сиверского и Вырицы.

При строительстве учитываются нормативы социальной и инженерной обеспеченности. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – июль 2021 года.