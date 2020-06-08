Область возобновляет вручение подарков новорождённым

Согласно утвержденному
Правительством России проекту «Подарок новорожденному», приуроченному к
Десятилетию детства, которое объявлено в России на период 2018-2027 годов,
каждому новорожденному ребенку, родившемуся после 1 января 2020 года,
предоставляются подарочные комплекты детских принадлежностей. В Ленинградской
области вручение первых подарков началось с 1 марта. В настоящее время органы
ЗАГС Ленинградской области устанавливают семьи, еще не получившие подарки.
Как отметил глава
региона, «подарок – это приятный комплимент маме на рождение ребенка. Очень
важно вручить его вовремя».
Подарок вручается
региональными органами ЗАГС или МФЦ в день государственной регистрации рождения
ребенка вместе с выдачей свидетельства о рождении. Право на получение подарка
имеют не только родители, но и усыновители или опекуны новорожденного. В
подарок входят постельные принадлежности, одежда для малыша и иные предметы,
необходимые новорожденному. Стоимость комплекта составляет 3 тысячи рублей.
После снятия
ограничительных мер в Ленинградской области возобновится торжественное вручение Памятных медалей «Родившемуся на
земле Ленинградской».