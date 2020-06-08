Область возобновляет вручение подарков новорождённым

Область возобновляет вручение подарков новорождённым

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, родителям новорожденных, которые из-за начавшейся пандемии ещё не получили подарочные комплекты детских принадлежностей, вручат их до 8 июля: доставкой займутся волонтеры.

Рубрики : Общество     08 Jun 2020

Согласно утвержденному Правительством России проекту «Подарок новорожденному», приуроченному к Десятилетию детства, которое объявлено в России на период 2018-2027 годов, каждому новорожденному ребенку, родившемуся после 1 января 2020 года, предоставляются подарочные комплекты детских принадлежностей. В Ленинградской области вручение первых подарков началось с 1 марта. В настоящее время органы ЗАГС Ленинградской области устанавливают семьи, еще не получившие подарки.

Как отметил глава региона, «подарок – это приятный комплимент маме на рождение ребенка. Очень важно вручить его вовремя».

Подарок вручается региональными органами ЗАГС или МФЦ в день государственной регистрации рождения ребенка вместе с выдачей свидетельства о рождении. Право на получение подарка имеют не только родители, но и усыновители или опекуны новорожденного. В подарок входят постельные принадлежности, одежда для малыша и иные предметы, необходимые новорожденному. Стоимость комплекта составляет 3 тысячи рублей.

После снятия ограничительных мер в Ленинградской области возобновится торжественное  вручение Памятных медалей «Родившемуся на земле Ленинградской».

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