Сыромаслик делится добром!

Организаторы программы не
могли остаться равнодушными к проблемам малообеспеченных семей - подопечных
Благотворительного фонда «Благо Дари». 40 продуктовых наборов были доставлены
Сыромасликом и вручены руководителю фонда Олегу Богданову.
Сыромаслик – это ростовая
кукла вороны, которая изображена на логотипе компании «Как сыр в масле». В этом
году он стал главным помощником в оказании помощи и совершении добрых дел.
Также в центре внимания
организаторов акции «Добрые продукты» оказалась семья Татьяны Репях, в которой
мама в одиночку воспитывает троих малолетних детей. По просьбе неравнодушных
сотрудников администрации Большеколпанского поселения для семьи была
приобретена стиральная машина. Это позволит мамочке тратить меньше сил на
стирку и проводить больше времени с семьей.
Всего в мае на добрые
дела было потрачено: 40537 рублей.
Напоминаем, что фонд
«Добрых продуктов» формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. С
каждого проданного килограмма продукции один рубль в фонд перечисляет
производитель, а один рубль - продавец.