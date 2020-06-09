Сыромаслик делится добром!

Сыромаслик делится добром!

Социальная программа «Добрые продукты», инициатором которой выступил руководитель сети магазинов «Как сыр в масле» Александр Свердлин, а поддержал руководитель предприятия по производству мясных и колбасных изделий «Мясной дом Ивановых» Алексей Иванов, продолжается.

Рубрики : Общество     09 Jun 2020

Организаторы программы не могли остаться равнодушными к проблемам малообеспеченных семей - подопечных Благотворительного фонда «Благо Дари». 40 продуктовых наборов были доставлены Сыромасликом и вручены руководителю фонда Олегу Богданову.

Сыромаслик – это ростовая кукла вороны, которая изображена на логотипе компании «Как сыр в масле». В этом году он стал главным помощником в оказании помощи и совершении добрых дел.

Также в центре внимания организаторов акции «Добрые продукты» оказалась семья Татьяны Репях, в которой мама в одиночку воспитывает троих малолетних детей. По просьбе неравнодушных сотрудников администрации Большеколпанского поселения для семьи была приобретена стиральная машина. Это позволит мамочке тратить меньше сил на стирку и проводить больше времени с семьей.

Всего в мае на добрые дела было потрачено: 40537 рублей.

Напоминаем, что фонд «Добрых продуктов» формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. С каждого проданного килограмма продукции один рубль в фонд перечисляет производитель, а один рубль - продавец.

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