Обманутых дольщиков в Гатчине не останется

Первый долгострой - на пересечении улиц Киргетова и 7 Армии в Гатчине. Сегодня там кипит работа, строители обещали сдать объект к концу текущего года.

Второй - на улице Красных Военлетов, между домами № 7 и № 9. После банкротства компании «ИСК «ЖилСоцСтрой» права застройщика на объект и земельный участок были переданы ЖСК «ВзлетСтрой», созданному пострадавшими участниками строительства.

- Это первый дом в Ленинградской области, по которому было принято решение о передаче всех прав в жилищный кооператив, - отметил Михаил Москвин.

Предполагалось, что кооператив самостоятельно, за счет реализации свободных квартир и коммерческих площадей, достроит дом, однако, выяснилось, что этих средств недостаточно. В результате, компания «КВС» выразила готовность выступить инвестором и организатором завершения строительства многоквартирного дома.

Сегодня уже выполнены работы по устройству кровли и перегородок, заказаны новые окна, а также производится корректировка проектной документации, так как произошло уменьшение этажности дома – с 17 до 12 этажей. Сдать дом в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.

Людмила Нещадим предложила организовать отдельную рабочую встречу со всеми участниками процесса достройки многоквартирного дома, чтобы более подробно обсудить объект.

- Мы должны работать на опережение и не допустить возникновения каких-либо проблем, - сказала она.

- Есть надежда, что мы закроем тему обманутых дольщиков в Гатчине к концу 2020 года, и появления новых уже не допустим, - отметил Михаил Москвин.

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Фирсовой