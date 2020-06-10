Обманутых дольщиков в Гатчине не останется

Первый
долгострой - на пересечении улиц Киргетова и 7 Армии в Гатчине. Сегодня там
кипит работа, строители обещали сдать объект к концу текущего года.
Второй
- на улице Красных Военлетов, между домами № 7 и № 9. После банкротства
компании «ИСК «ЖилСоцСтрой» права застройщика на объект и земельный участок
были переданы ЖСК «ВзлетСтрой», созданному пострадавшими участниками
строительства.
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Это первый дом в Ленинградской области, по которому было принято решение о
передаче всех прав в жилищный кооператив, - отметил Михаил Москвин.
Предполагалось,
что кооператив самостоятельно, за счет реализации свободных квартир и
коммерческих площадей, достроит дом, однако, выяснилось, что этих средств
недостаточно. В результате, компания «КВС» выразила готовность выступить
инвестором и организатором завершения строительства многоквартирного дома.
Сегодня
уже выполнены работы по устройству кровли и перегородок, заказаны новые окна, а
также производится корректировка проектной документации, так как произошло
уменьшение этажности дома – с 17 до 12 этажей. Сдать дом в эксплуатацию
планируется до конца 2020 года.
Людмила
Нещадим предложила организовать отдельную рабочую встречу со всеми участниками
процесса достройки многоквартирного дома, чтобы более подробно обсудить объект.
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Мы должны работать на опережение и не допустить возникновения каких-либо
проблем, - сказала она.
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Есть надежда, что мы закроем тему обманутых дольщиков в Гатчине к концу 2020
года, и появления новых уже не допустим, - отметил Михаил Москвин.
Ирина Хрусталёва
Фото Ольги Фирсовой