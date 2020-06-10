Орловский обход Гатчины становится реальностью

Орловский обход Гатчины становится реальностью

Правительство Ленинградской области объявило конкурс на разработку предпроектной документации на строительство автодороги «Западный обход Гатчины».

Рубрики : Дороги     10 Jun 2020

На выполнение работ выделено 23,4 млн рублей. Срок окончания предпроектных работ – 1 апреля 2021 года.

Так называемый Орловский обход должен разгрузить главную магистраль Гатчины - проспект 25 Октября, и избавить горожан от пробок. 

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