Орловский обход Гатчины становится реальностью

На выполнение работ
выделено 23,4 млн рублей. Срок окончания предпроектных работ – 1 апреля 2021
года.
Так называемый Орловский
обход должен разгрузить главную магистраль Гатчины - проспект 25 Октября, и
избавить горожан от пробок.
Правительство Ленинградской области объявило конкурс на разработку предпроектной документации на строительство автодороги «Западный обход Гатчины».
На выполнение работ
выделено 23,4 млн рублей. Срок окончания предпроектных работ – 1 апреля 2021
года.
Так называемый Орловский
обход должен разгрузить главную магистраль Гатчины - проспект 25 Октября, и
избавить горожан от пробок.
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