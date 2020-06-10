Спорт становится нормой жизни ленинградцев

Об этом сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным Собранием.

«По итогам года число жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, превысило 700 тысяч человек, что составляет 42,3% населения», — подчеркнул глава региона.

В 2019 году в Ленинградской области провели 928 физкультурных и спортивных мероприятий. В том числе, возродили Токсовский лыжный марафон, но уже в новом формате. Самым массовым спортивным мероприятием прошлого года стал День физкультурника — во всех районах прошли соревнования по 20 дисциплинам.

Появились новые современные спортивные объекты: волейбольный центр в Сосновом Бору, стадион в Отрадном, в Дубровке — футбольное поле, в деревне Малое Верево – физкультурно-оздоровительный комплекс, на нескольких спортивных объектах проведен капитальный ремонт. В планах на ближайшие два года — построить бассейны в Гатчине, Сертолово и Кингисеппе. В рамках проекта «Вело-47» в 2020 году продолжится работа по созданию велосипедной инфраструктуры во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском районах и Сосновом Бору. В Луге открыт первый фитнес-центр под открытым небом. Аналогичные площадки для развития уличной инфраструктуры спорта планируется построить во всех районных центрах региона.

Для популяризации здорового образа жизни с начала 2019 года в социальных сетях был запущен специальный проект — #марафон365 — онлайн-платформа с полезной информацией, анонсами спортивных событий, массовых мероприятий и соревнований, новостями о достижениях ленинградских спортсменов и жителей.

По словам главы региона, реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, будет продолжена.