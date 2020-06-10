Спорт становится нормой жизни ленинградцев

Об этом сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным
Собранием.
«По итогам года число
жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, превысило 700
тысяч человек, что составляет 42,3% населения», — подчеркнул глава региона.
В 2019 году в
Ленинградской области провели 928 физкультурных и спортивных мероприятий. В том
числе, возродили Токсовский лыжный марафон, но уже в новом формате. Самым
массовым спортивным мероприятием прошлого года стал День физкультурника — во
всех районах прошли соревнования по 20 дисциплинам.
Появились новые
современные спортивные объекты: волейбольный центр в Сосновом Бору, стадион в
Отрадном, в Дубровке — футбольное поле, в деревне Малое Верево –
физкультурно-оздоровительный комплекс, на нескольких спортивных объектах
проведен капитальный ремонт. В планах на ближайшие два года — построить
бассейны в Гатчине, Сертолово и Кингисеппе. В рамках проекта «Вело-47» в 2020
году продолжится работа по созданию велосипедной инфраструктуры во
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском районах и
Сосновом Бору. В Луге открыт первый фитнес-центр под открытым небом.
Аналогичные площадки для развития уличной инфраструктуры спорта планируется
построить во всех районных центрах региона.
Для популяризации
здорового образа жизни с начала 2019 года в социальных сетях был запущен специальный
проект — #марафон365 — онлайн-платформа с полезной информацией, анонсами
спортивных событий, массовых мероприятий и соревнований, новостями о
достижениях ленинградских спортсменов и жителей.
По словам главы региона,
реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, будет продолжена.