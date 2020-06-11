Бьём рекорды на дворовых подмостках

Онлайн кубок мира по гиревому спорту, состоящий из нескольких этапов и нескольких дополнительных турниров, проводится несколько лет, но сейчас стал особенно актуальным.

Спортсмен-любитель или профессионал может участвовать в любом этапе или турнире, выбрав для себя наиболее комфортный и результативный.

Спортсмены на данных соревнованиях разделены по весовым и возрастным категориям, на любителей и профессионалов.

- Команда «Noviy Svet» зарегистрировалась на сайте в конце 2019 года. В составе единственного члена существовала до мая этого года – до пятого этапа кубка мира. Именно тогда команда пополнилась еще двумя гиревиками Новосветского поселения – Виталием Логиновым и Владимиром Порфирьевым, - рассказал инициатор создания команды, гиревик-любитель Андрей Шарапов.

Когда до конца этапа остался один день, наступил час «Х». На импровизированный помост – террасу возле бани - один за другим выходили новосветские спортсмены, чтобы бороться со временем, гирей и усталостью в одной из самых сложных дисциплин современного гиревого спорта – полумарафоне по длинному циклу.

Первым открывал дорогу Андрей Шарапов. Оператором онлайн соревнований выступила его дочь – Алена Шарапова, а «судьей на помосте» - супруга Зоя Шарапова.

Финишную черту 30-минутного отрезка времени спортсмены пересекли со следующими результатами:

- ветеран гиревого спорта Андрей Шарапов (гиря 32 кг, весовая категория до 78 кг) – 226 подъемов.

- Владимир Порфирьев (гиря 24 кг, весовая категория до 73 кг, возраст до 18 лет) – 213 подъемов.

- ветеран гиревого спорта Виталий Логинов (гиря 32 кг, весовая категория свыше 78 кг) – 259 подъемов.

Несколько дней волнительного ожидания, и в Интернете появились протоколы соревнований. По итогам соревнований дебют команды «Noviy Svet» выглядит так: Андрей Шарапов – 1 место, Виталий Логинов – 3 место, Владимир Порфирьев – 5 место. Виталий Логинов выполнил норматив кандидата в мастера спорта, по версии Международной Ассоциации Клубов Гиревого спорта. Владимир Порфирьев – норматив первого разряда.

Так как в активе команды «Noviy Svet» уже было призовое место за второй этап (серебро) и призовые места в турнирах, команда занимает 29 строчку в турнирной таблице из 62 команд.



