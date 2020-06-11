Бьём рекорды на дворовых подмостках

Онлайн кубок мира по
гиревому спорту, состоящий из нескольких этапов и нескольких дополнительных
турниров, проводится несколько лет, но сейчас стал особенно актуальным.
Спортсмен-любитель или
профессионал может участвовать в любом этапе или турнире, выбрав для себя
наиболее комфортный и результативный.
Спортсмены на данных
соревнованиях разделены по весовым и возрастным категориям, на любителей и
профессионалов.
- Команда «Noviy Svet»
зарегистрировалась на сайте в конце 2019 года.
В составе единственного члена существовала до мая этого года – до пятого
этапа кубка мира. Именно тогда команда пополнилась еще двумя гиревиками
Новосветского поселения – Виталием Логиновым и Владимиром Порфирьевым, -
рассказал инициатор создания команды, гиревик-любитель Андрей Шарапов.
Когда до конца этапа
остался один день, наступил час «Х». На импровизированный помост – террасу
возле бани - один за другим выходили новосветские спортсмены, чтобы бороться со
временем, гирей и усталостью в одной из самых сложных дисциплин современного
гиревого спорта – полумарафоне по длинному циклу.
Первым открывал дорогу
Андрей Шарапов. Оператором онлайн соревнований выступила его дочь – Алена
Шарапова, а «судьей на помосте» - супруга Зоя Шарапова.
Финишную черту
30-минутного отрезка времени спортсмены пересекли со следующими результатами:
- ветеран гиревого спорта
Андрей Шарапов (гиря 32 кг, весовая категория до 78 кг) – 226 подъемов.
- Владимир Порфирьев
(гиря 24 кг, весовая категория до 73 кг, возраст до 18 лет) – 213 подъемов.
- ветеран гиревого спорта
Виталий Логинов (гиря 32 кг, весовая категория свыше 78 кг) – 259 подъемов.
Несколько дней
волнительного ожидания, и в Интернете появились протоколы соревнований. По
итогам соревнований дебют команды «Noviy Svet» выглядит так: Андрей Шарапов – 1
место, Виталий Логинов – 3 место, Владимир Порфирьев – 5 место. Виталий Логинов
выполнил норматив кандидата в мастера спорта, по версии Международной
Ассоциации Клубов Гиревого спорта. Владимир Порфирьев – норматив первого
разряда.
Так как в активе команды
«Noviy Svet» уже было призовое место за второй этап (серебро) и призовые места
в турнирах, команда занимает 29 строчку в турнирной таблице из 62 команд.