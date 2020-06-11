Не кусайте полицейских!

Надо заметить, это не единичный случай нападения на полицейского. Нетрезвые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес полиции и легко переходят к рукоприкладству. После чего становятся фигурантами уголовных дел.

- Чаще всего достается сотрудникам дорожно-патрульной службы и патрульно-постовой. Одни задерживают пьяных водителей, другие – всех остальных нарушителей общественного порядка, – рассказывает старший юрисконсульт правового отдела УМВД России по Гатчинскому району майор внутренней службы Анна Павлова. – Нарушители сопротивляются, оскорбляют сотрудников, не стесняясь в выражениях, пытаются срывать с полицейских погоны, порвать форму и даже кусаются.

- Притом что применение насилия в отношении представителя власти, а также публичное оскорбление полицейского являются серьезными уголовными преступлениями против порядка управления?

- Именно поэтому по таким уголовным делам потерпевшей стороной является не только сотрудник правоохранительных органов, но и государство в его лице. В связи с этим обвиняемым надо учесть: на примирение с сотрудником органов внутренних дел – как на стадии следствия, так и в ходе судебного рассмотрения – рассчитывать не приходится. В данных случаях примирение с потерпевшим не обеспечивает восстановления интересов государства и наносит ущерб авторитету полиции.

- Много таких дел возбуждается в последнее время?

- Статистика совершения противоправных действий в отношении сотрудников полиции свидетельствует о том, что обеспечение личной безопасности стражей порядка остается актуальной проблемой.

Так, за 2019 год и пять месяцев текущего года следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено два десятка уголовных дел против лиц, совершивших противоправные действия в отношении представителя власти: по статьям 318 и 319 УК РФ. Потерпевшими по данным уголовным делам признаны более 20 сотрудников УМВД России по Гатчинскому району. Преобладает статья 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти, остальные уголовные дела были возбуждены по статье 319 УК РФ – оскорбление при исполнении. Статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), к счастью, не фигурировала.

Подобные уголовные дела возбуждаются регулярно. Так, в мае сотрудники патрульно-постовой службы задержали в подъезде дома на ул. Володарского нетрезвую жительницу Петербурга – 44-летнюю Анну Ш., которая на улице публично разразилась нецензурной бранью в адрес полицейских. На замечания не реагировала, в дежурной части свои хамские действия продолжила. В результате следственным отделом по г. Гатчине в отношении гражданки Ш. возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ.

- А молодой человек, который цапнул сержанта полиции?

- 4-го июня, вечером, полицию вызвала молодая женщина – ее избил некий Антон Л. По месту жительства, в квартире на ул. К. Подрядчикова, гражданина Л. не оказалось – сотрудники патрульно-постовой службы нашли его в другом районе города. При задержании и посадке в патрульную машину молодой человек начал биться головой о металлическую стенку в отсеке для задержанных. Когда сержант попытался его успокоить, задержанный укусил его за правую руку. Кусающегося мужчину доставили в полицию, сержант обратился в больницу. С диагнозом «укушенная рана правой кисти, предплечья» в удовлетворительном состоянии он был отпущен домой. Следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Фигуранта поместили в изолятор.

- Какое наказание предусмотрено за преступления в отношении сотрудников полиции?

- Санкции статей 317, 318 и 319 УК РФ предусматривают суровое наказание. За оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей: от штрафа в размере до 40 тысяч рублей – до исправительных работ сроком на год. За применение насилия: от штрафа в размере до 200 тысяч рублей, ареста сроком до полугода – до лишения свободы на срок до десяти лет (в зависимости от квалификации состава преступления). За посягательство на жизнь сотрудника полиции предусмотрено лишение свободы: от двенадцати лет – до пожизненного.

Следует иметь в виду, что, помимо уголовного наказания, осужденных ожидает и материальная ответственность в виде компенсации морального и имущественного вреда, причиненного полицейскому. Как и любому другому потерпевшему, закон предоставляет сотруднику полиции право на подачу гражданского иска, который может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве дела в суде первой инстанции. Если даже сотрудник не предъявил иск в рамках рассмотрения уголовного дела, он может предъявить его в порядке гражданского судопроизводства на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

- Есть ли примеры удовлетворения гражданских исков гатчинских полицейских?

- Год назад в июне стало прецедентным дело о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника полиции в гражданском порядке. Ленинградский областной суд принял решение о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также судебных расходов с автора оскорбительного комментария к видеозаписи, размещенной в соцсети «ВКонтакте». Житель Гатчины распространил в интернете видео с текстом, оскорбляющим сотрудника полиции. Как пояснил сам ответчик, он так записал «аббревиатуру должности, занимаемой полицейским». Запись носила откровенно оскорбительный характер, свидетельствующий о явном неуважении и желании унизить сотрудника правоохранительных органов. Судебная коллегия по достоинству оценила «красноречие» гражданина и признала обоснованность материальных требований сотрудника полиции.

При определении размера компенсации морального вреда суд учел характер распространенной в интернете информации, порочащей полицейского, а также данные о личности самого ответчика.

Всего за прошлый год и по настоящее время сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району подано шесть гражданских исков в рамках рассмотрения уголовных дел. Половина исков уже рассмотрена, и в пользу полицейских взысканы различные суммы компенсации морального вреда. Так, например, после вступления в силу приговора о признании лица виновным по статье 318 УК РФ решением Гатчинского городского суда в мае прошлого года в пользу сотрудника патрульно-постовой службы гатчинской полиции взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей.

- Анна Сергеевна, ну, а кроме гражданских исков, какие приговоры выносятся тем, кто покушается на честь и достоинство полиции?

- В прошлом году было вынесено семь приговоров по статьям 318 и 319 УК РФ. Молодая женщина, оскорблявшая оперативника и натравливавшая на него собаку, получила десять месяцев колонии-поселения. Двум осужденным, публично оскорбившим сотрудников ДПС, присудили штраф – по 10 тысяч рублей; третьему вменили 50 тысяч. Пьяному водителю, пытавшемуся ударить инспектора ДПС при оформлении ДТП, дали 10 месяцев условно с испытательным сроком два года. Нетрезвому гражданину, угрожавшему сотруднику патрульно-постовой службы убийством, присудили штраф – 20 тысяч рублей. Мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении инспектора ГИБДД, заплатил по решению суда штраф – 25 тысяч рублей.

- Чем можно объяснить такую агрессию и бесстрашие со стороны нарушителей общественного порядка? Юридической безграмотностью?

- С одной стороны, алкоголь, который притупляет инстинкт самосохранения. Замечу, что подавляющее большинство преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. И это учитывается судом как отягчающее обстоятельство.

С другой стороны – да, имеет место правовая неосведомленность граждан и отсутствие осознания серьезности правовых последствий своего противоправного поведения. Люди до сих пор не отдают себе отчет: даже словесное публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей – это уголовное преступление. В биографии появится судимость – полновесная уголовная статья (помимо административного наказания за нахождение в пьяном виде и т.п.). Но ссылаться на свою юридическую неграмотность бессмысленно: незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.



