Не кусайте полицейских!

Надо
заметить, это не единичный случай нападения на полицейского. Нетрезвые граждане
позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес полиции и легко переходят к
рукоприкладству. После чего становятся фигурантами уголовных дел.
-
Чаще всего достается сотрудникам дорожно-патрульной службы и
патрульно-постовой. Одни задерживают пьяных водителей, другие – всех остальных
нарушителей общественного порядка, – рассказывает старший юрисконсульт
правового отдела УМВД России по Гатчинскому району майор внутренней службы Анна
Павлова. – Нарушители сопротивляются, оскорбляют сотрудников, не стесняясь
в выражениях, пытаются срывать с полицейских погоны, порвать форму и даже
кусаются.
- Притом что
применение насилия в отношении представителя власти, а также публичное
оскорбление полицейского являются серьезными уголовными преступлениями против
порядка управления?
-
Именно поэтому по таким уголовным делам потерпевшей стороной является не только
сотрудник правоохранительных органов, но и государство в его лице. В связи с
этим обвиняемым надо учесть: на примирение с сотрудником органов внутренних дел
– как на стадии следствия, так и в ходе судебного рассмотрения – рассчитывать
не приходится. В данных случаях примирение с потерпевшим не обеспечивает
восстановления интересов государства и наносит ущерб авторитету полиции.
- Много таких дел возбуждается в последнее
время?
-
Статистика совершения противоправных действий в отношении сотрудников полиции
свидетельствует о том, что обеспечение личной безопасности стражей порядка
остается актуальной проблемой.
Так,
за 2019 год и пять месяцев текущего года следственным отделом по г. Гатчине
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области
возбуждено два десятка уголовных дел против лиц, совершивших противоправные
действия в отношении представителя власти: по статьям 318 и 319 УК РФ.
Потерпевшими по данным уголовным делам признаны более 20 сотрудников УМВД
России по Гатчинскому району. Преобладает статья 318 УК РФ: применение насилия
в отношении представителя власти, остальные уголовные дела были возбуждены по
статье 319 УК РФ – оскорбление при исполнении. Статья 317 УК РФ (посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов), к счастью, не фигурировала.
Подобные
уголовные дела возбуждаются регулярно. Так, в мае сотрудники патрульно-постовой
службы задержали в подъезде дома на ул. Володарского нетрезвую жительницу
Петербурга – 44-летнюю Анну Ш., которая на улице публично разразилась
нецензурной бранью в адрес полицейских. На замечания не реагировала, в дежурной
части свои хамские действия продолжила. В результате следственным отделом по г.
Гатчине в отношении гражданки Ш. возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ.
- А молодой
человек, который цапнул сержанта полиции?
-
4-го июня, вечером, полицию вызвала молодая женщина – ее избил некий Антон Л.
По месту жительства, в квартире на ул. К. Подрядчикова, гражданина Л. не
оказалось – сотрудники патрульно-постовой службы нашли его в другом районе
города. При задержании и посадке в патрульную машину молодой человек начал
биться головой о металлическую стенку в отсеке для задержанных. Когда сержант
попытался его успокоить, задержанный укусил его за правую руку. Кусающегося
мужчину доставили в полицию, сержант обратился в больницу. С диагнозом
«укушенная рана правой кисти, предплечья» в удовлетворительном состоянии он был
отпущен домой. Следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по
части 1 статьи 318 УК РФ. Фигуранта поместили в изолятор.
- Какое наказание
предусмотрено за преступления в отношении сотрудников полиции?
-
Санкции статей 317, 318 и 319 УК РФ предусматривают суровое наказание. За
оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей: от
штрафа в размере до 40 тысяч рублей – до исправительных работ сроком на год. За
применение насилия: от штрафа в размере до 200 тысяч рублей, ареста сроком до
полугода – до лишения свободы на срок до десяти лет (в зависимости от
квалификации состава преступления). За посягательство на жизнь сотрудника
полиции предусмотрено лишение свободы: от двенадцати лет – до пожизненного.
Следует
иметь в виду, что, помимо уголовного наказания, осужденных ожидает и
материальная ответственность в виде компенсации морального и имущественного
вреда, причиненного полицейскому. Как и любому другому потерпевшему, закон
предоставляет сотруднику полиции право на подачу гражданского иска, который
может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания
судебного следствия при разбирательстве дела в суде первой инстанции. Если даже
сотрудник не предъявил иск в рамках рассмотрения уголовного дела, он может предъявить
его в порядке гражданского судопроизводства на основании вступившего в законную
силу обвинительного приговора суда.
- Есть ли примеры
удовлетворения гражданских исков гатчинских полицейских?
-
Год назад в июне стало прецедентным дело о защите чести, достоинства и деловой
репутации сотрудника полиции в гражданском порядке. Ленинградский областной суд
принял решение о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 200
тысяч рублей, а также судебных расходов с автора оскорбительного комментария к
видеозаписи, размещенной в соцсети «ВКонтакте». Житель Гатчины распространил в
интернете видео с текстом, оскорбляющим сотрудника полиции. Как пояснил сам
ответчик, он так записал «аббревиатуру должности, занимаемой полицейским».
Запись носила откровенно оскорбительный характер, свидетельствующий о явном
неуважении и желании унизить сотрудника правоохранительных органов. Судебная
коллегия по достоинству оценила «красноречие» гражданина и признала
обоснованность материальных требований сотрудника полиции.
При
определении размера компенсации морального вреда суд учел характер
распространенной в интернете информации, порочащей полицейского, а также данные
о личности самого ответчика.
Всего
за прошлый год и по настоящее время сотрудниками УМВД России по Гатчинскому
району подано шесть гражданских исков в рамках рассмотрения уголовных дел.
Половина исков уже рассмотрена, и в пользу полицейских взысканы различные суммы
компенсации морального вреда. Так, например, после вступления в силу приговора
о признании лица виновным по статье 318 УК РФ решением Гатчинского городского
суда в мае прошлого года в пользу сотрудника патрульно-постовой службы
гатчинской полиции взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей.
- Анна Сергеевна,
ну, а кроме гражданских исков, какие приговоры выносятся тем, кто покушается на
честь и достоинство полиции?
-
В прошлом году было вынесено семь приговоров по статьям 318 и 319 УК РФ.
Молодая женщина, оскорблявшая оперативника и натравливавшая на него собаку,
получила десять месяцев колонии-поселения. Двум осужденным, публично
оскорбившим сотрудников ДПС, присудили штраф – по 10 тысяч рублей; третьему
вменили 50 тысяч. Пьяному водителю, пытавшемуся ударить инспектора ДПС при
оформлении ДТП, дали 10 месяцев условно с испытательным сроком два года.
Нетрезвому гражданину, угрожавшему сотруднику патрульно-постовой службы
убийством, присудили штраф – 20 тысяч рублей. Мужчина, который, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, применил неопасное для жизни и здоровья
насилие в отношении инспектора ГИБДД, заплатил по решению суда штраф – 25 тысяч
рублей.
- Чем можно
объяснить такую агрессию и бесстрашие со стороны нарушителей общественного
порядка? Юридической безграмотностью?
-
С одной стороны, алкоголь, который притупляет инстинкт самосохранения. Замечу,
что подавляющее большинство преступлений в отношении сотрудников
правоохранительных органов совершается именно в состоянии алкогольного
опьянения. И это учитывается судом как отягчающее обстоятельство.
С
другой стороны – да, имеет место правовая неосведомленность граждан и
отсутствие осознания серьезности правовых последствий своего противоправного
поведения. Люди до сих пор не отдают себе отчет: даже словесное публичное оскорбление
представителя власти при исполнении служебных обязанностей – это уголовное
преступление. В биографии появится судимость – полновесная уголовная статья
(помимо административного наказания за нахождение в пьяном виде и т.п.). Но
ссылаться на свою юридическую неграмотность бессмысленно: незнание закона, как
известно, не освобождает от ответственности.