Спасибо депутату!

«Хотим поблагодарить Татьяну Викторовну Бездетко за помощь в приобретении плодородного грунта для посадки именных деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Так приятно, что наши депутаты активно поддерживают все наши инициативы и всегда моментально откликаются на просьбы о помощи. Уважаемая Татьяна Викторовна! Желаем Вам долголетия, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - написала в письме в редакцию активный участник проекта Ирина Пунгар.