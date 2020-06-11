Спасибо депутату!

«Хотим поблагодарить
Татьяну Викторовну Бездетко за помощь в приобретении плодородного грунта для
посадки именных деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Так
приятно, что наши депутаты активно поддерживают все наши инициативы и всегда
моментально откликаются на просьбы о помощи. Уважаемая Татьяна Викторовна!
Желаем Вам долголетия, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях!» -
написала в письме в редакцию активный участник проекта Ирина Пунгар.
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