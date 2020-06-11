Спасибо депутату!

Спасибо депутату!

Участники проекта «Роща памяти» на улице Двинская в деревне Малые Колпаны сердечно благодарят депутата Законодательного собрания Ленинградской области Татьяну Викторовну Бездетко.

Рубрики : Общество     11 Jun 2020

«Хотим поблагодарить Татьяну Викторовну Бездетко за помощь в приобретении плодородного грунта для посадки именных деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Так приятно, что наши депутаты активно поддерживают все наши инициативы и всегда моментально откликаются на просьбы о помощи. Уважаемая Татьяна Викторовна! Желаем Вам долголетия, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - написала в письме в редакцию активный участник проекта Ирина Пунгар.

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