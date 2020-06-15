Обязанность соблюдения требований пожарной безопасности в лесах и ответственность за их нарушение

Так, в соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, введен запрет на выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях.

В соответствии с приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения можно производить в специально оборудованных местах при соблюдении следующих требований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. м;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки), 100 м — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Следует помнить, что использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 м в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 м в секунду.

За нарушение указанных требований пожарной безопасности установлена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа на граждан до 4 тыс. руб., на должностных лиц до 15 тыс. руб., на юридических лиц 200 тыс. руб.

Если указанные противоправные действия повлекли уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то предусмотрено назначение административного штрафа до 400 тыс. руб.

Если же в результате таких действий причинен тяжкий вред здоровью человека, то юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 600 тыс. до 1 млн. руб. или приостановления деятельности на срок до 90 суток. Физическое же лицо, на котором лежала ответственность по соблюдению данных правил, будет привлечено к уголовной ответственности по статье 219 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Помимо общих требований пожарной безопасности пунктами 8 и 12 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, установлен запрет на выжигание сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, а также запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Кроме того, в период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

1) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

2) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

3) бросать стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), поскольку они имеют свойство отражения солнечного света и могут способствовать возгоранию;

4) употреблять при весенней охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

5) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

6) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим.

Все без исключения землепользователи территорий, прилегающих к лесу, до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Заготовщикам древесины следует помнить, что в соответствии с п.п. 16, 17 указанных Правил очистка мест рубок лесных насаждений от порубочных остатков огневым способом путем их сжигания разрешается только до начала и после окончания пожароопасного сезона. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ, а в случае, если лесной пожар возник вследствие человеческого фактора и повлекло уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба более 50 тыс. руб., закон также предусматривает уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с назначением наказания при различных обстоятельствах вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет с дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб.

Необходимо отметить, что на виновников пожаров возлагается обязанность по возмещению ущерба, причиненного лесному фонду, а также затраты государства на тушение пожара и проведение работ по лесовосстановлению.

Важно знать, что в случае обнаружения пожара необходимо обращаться в органы МЧС России по телефону службы спасения 01 или 112.

В случае возникновения возгорания в лесном фонде – по федеральному номеру ФБУ «Авиалесоохрана» 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный), а также в районные лесничества и ЕДДС.



