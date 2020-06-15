В поселке Тайцы наградили активных жителей

В поселке Тайцы наградили активных жителей

В День России, 12 мая, в Таицком поселении традиционно отмечают день рождения административного центра – поселка Тайцы. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководители поселения поздравили активных жителей в индивидуальном порядке.

Рубрики : Общество     15 Jun 2020

Тамара Павлова и Ирина Львович вручили благодарности, цветы и подарки активистам Александру Барсуковскому, Татьяне Гвоздевой за помощь в благоустройстве воинских захоронений, а также заведующей библиотекой Таицкой школы Тамаре Аряевой, медсестре Таицкой школы Ниеле Кирпиченковой, повару детского сада № 17 поселка Тайцы Татьяне Никифоровой и электрику детского сада № 17 Владимиру Виноградову, работникам регистратуры Таицкой амбулатории Елене Троицкой и Татьяне Степановой, коллективу Таицкого отделения почты, коллективу ООО «Сфера» в лице генерального директора Андрея Валова, коллективу продовольственной компании «Технолог» в лице генерального директора Важе Куталия, коллективу питомника растений «Алексеевская Дубрава» в лице генерального директора Алексея Крюкова.

Главы поселения поздравили всех с наступающими праздниками и пожелали крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и успехов в труде.

В День поселка Тайцы Тамара Павлова и Ирина Львович также поздравили с днем рождения председателя Совета ветеранов поселка Тайцы Людмилу Анатольевну Ашмарину.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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