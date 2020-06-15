В поселке Тайцы наградили активных жителей

Тамара Павлова и Ирина Львович вручили
благодарности, цветы и подарки активистам Александру Барсуковскому, Татьяне Гвоздевой
за помощь в благоустройстве воинских захоронений, а также заведующей
библиотекой Таицкой школы Тамаре Аряевой, медсестре Таицкой школы Ниеле
Кирпиченковой, повару детского сада № 17 поселка Тайцы Татьяне Никифоровой и электрику
детского сада № 17 Владимиру Виноградову, работникам регистратуры Таицкой амбулатории
Елене Троицкой и Татьяне Степановой, коллективу Таицкого отделения почты, коллективу
ООО «Сфера» в лице генерального директора Андрея Валова, коллективу продовольственной
компании «Технолог» в лице генерального директора Важе Куталия, коллективу
питомника растений «Алексеевская Дубрава» в лице генерального директора Алексея
Крюкова.
Главы поселения поздравили всех с
наступающими праздниками и пожелали крепкого здоровья, счастья, радости,
семейного благополучия и успехов в труде.
В День поселка Тайцы Тамара Павлова и
Ирина Львович также поздравили с днем рождения председателя Совета ветеранов
поселка Тайцы Людмилу Анатольевну Ашмарину.
Ирина ХРУСТАЛЁВА