Важно выстроить преемственность страны в ее историческом пути развития

- Надо понимать, что мы находимся в непрерывном процессе развития, и те поправки, которые могут внести - это попытка выстроить преемственность страны в ее историческом пути развития, - говорит Вячеслав Харинов. - Одно из моих образований – инженер-системщик. Я уверен, что системный подход важен в любой области: политической, экономической, технической, социальной, культурной, демографической. Существуют научные дисциплины, которые описывают упорядоченность любой системы. И я вижу системный подход законодателей, которые разрабатывали поправки в Конституцию. Например, возьмем поправку, связанную с упоминанием Бога, традиций и веры. На самом деле это попытка сохранить историческую и духовную преемственность страны и это очень важно. Такой же системный подход я вижу в вопросах, связанных с сохранением исторической памяти – всего героического, доброго и хорошего, что было сделано за века существования России.

Также в системном подходе видится мне, скажем, поправка, связанная с пониманием брака. Это говорит, что мы не изобретаем колесо, а стоим на тех этических позициях, которые всегда существовали в России. Очевидно, что Россия – одна из немногих стран в мире, которая продолжает стоять на страже традиционных ценностей. Мы становимся хранителями традиций, цивилизационных ценностей, норм и устоев. И Конституция должна стать гарантом этих правильных и очень важных процессов в нашей стране.