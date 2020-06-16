Ленинградский выпускной – онлайн

Ленинградский выпускной – онлайн

В среду, 17 июня, состоится онлайн-мероприятие - программа «Ленинградский выпускной» в эфире телеканала ЛенТВ24.

Рубрики : Образование     16 Jun 2020

В рамках мероприятия выпускников школ и выпускников учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области в онлайн-режиме поздравит Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.

Также в эфире прозвучат поздравления и песни звёзд российской популярной музыки.

Трансляция мероприятия будет вестись в прямом эфире канала ЛенТВ24 с неограниченным доступом, а также в социальных сетях: https://vk.com/lentv24, https://www.facebook.com/lentv24, https://ok.ru/lentv24

Время начала трансляции – 17.00.

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