Ленинградский выпускной – онлайн

В
рамках мероприятия выпускников школ и выпускников учреждений среднего
профессионального образования Ленинградской области в онлайн-режиме поздравит
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
Также
в эфире прозвучат поздравления и песни звёзд российской популярной музыки.
Трансляция
мероприятия будет вестись в прямом эфире канала ЛенТВ24 с неограниченным
доступом, а также в социальных сетях: https://vk.com/lentv24,
https://www.facebook.com/lentv24, https://ok.ru/lentv24
Время
начала трансляции – 17.00.