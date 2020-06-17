Гатчина готовится к Параду Победы

По проспекту 25 Октября проедет механизированная колонна военной техники, стройными рядами пройдут военнослужащие второй дивизии ПВО. В 11 утра запланирован также воздушный парад: после Санкт-Петербурга, где пройдет авиашоу, его участники планируют пролететь специально над городом воинской славы Гатчиной. С 9 до 16 часов на улице Рощинской развернется выставка военной техники.
Сегодня
в администрации Гатчинского района прошло рабочее совещание по вопросам
организации Парада Победы. Глава администрации Людмила Нещадим вместе с
представителями воинских частей, Роспотребнадзора и УМВД по Гатчинскому району
обсудили вопросы обеспечения безопасности во время Парада Победы 24 июня.
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Есть чёткие рекомендации, которых мы должны придерживаться. Сегодня и далее до 24 июня мы будем
руководствоваться актуальной информацией по распространению коронавирусной
инфекции. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут приниматься
соответствующие решения, - отметила Людмила Нещадим.
Из
обязательных условий проведения мероприятия - соблюдение масочно-перчаточного
режима и социального дистанцирования.
На
парад будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Для них организуют
отдельные трибуны и транспорт. Все волонтеры, которые будут работать с
ветеранами, сдадут тест на COVID-19.
Репетиция
парада в Гатчине состоится в понедельник, 22 июня, с 20 до 22 часов.
Вниманию автомобилистов! На период
проведения репетиции 22 июня и непосредственно Парада Победы 24 июня будет
частично перекрыт пр. 25 Октября: 22 июня - от Ленинского садика до Кирхи, 24
июня - от Ленинского садика до ул. 7 Армии. Проработаны схемы объезда – будьте внимательны!