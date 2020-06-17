Мы должны выразить наше отношение к закону!

- Мне
трудно выделить одну какую-то наиболее важную поправку. – делится Любовь
Боровских. - Все без исключения необходимы: это и социальный, и демографический
блоки, и медицина, и отношение к чиновникам, которые не должны иметь двойного
гражданства. И нет сомнений, что все эти изменения в главном документе страны
будут полезны для всех россиян.
Мне
как учителю русского языка и литературы очень важно было увидеть, что в
Конституции может появиться поправка о том, что дети являются важнейшим
приоритетом государственной политики Российской Федерации. Говорят, что ни в
одной стране мира такого нет. А у нас будет!
Поэтому
я призываю всех жителей Ленинградской области приходить на избирательные
участки и высказывать свое отношение к изменениям в Конституции. Вместе с
членами профсоюзной организации мы разговариваем с жителями, пенсионерами.
Разъясняем, как и где можно проголосовать.