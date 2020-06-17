Мы должны выразить наше отношение к закону!

- Мне трудно выделить одну какую-то наиболее важную поправку. – делится Любовь Боровских. - Все без исключения необходимы: это и социальный, и демографический блоки, и медицина, и отношение к чиновникам, которые не должны иметь двойного гражданства. И нет сомнений, что все эти изменения в главном документе страны будут полезны для всех россиян.

Мне как учителю русского языка и литературы очень важно было увидеть, что в Конституции может появиться поправка о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Говорят, что ни в одной стране мира такого нет. А у нас будет!

Поэтому я призываю всех жителей Ленинградской области приходить на избирательные участки и высказывать свое отношение к изменениям в Конституции. Вместе с членами профсоюзной организации мы разговариваем с жителями, пенсионерами. Разъясняем, как и где можно проголосовать.