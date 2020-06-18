Всем работникам медицины посвящается!

В этот вечер
артисты будут выступать для всех медицинских работников, которые сегодня
продолжаются оставаться на передовой борьбы с коронавирусом.
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Сусанинский культурно-досуговый центр приглашает всех желающих на онлайн концерт «Мы говорим вам спасибо…», который состоится в субботу, 20 июня, в 17.00.
В этот вечер
артисты будут выступать для всех медицинских работников, которые сегодня
продолжаются оставаться на передовой борьбы с коронавирусом.
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