Всем работникам медицины посвящается!

Всем работникам медицины посвящается!

Сусанинский культурно-досуговый центр приглашает всех желающих на онлайн концерт «Мы говорим вам спасибо…», который состоится в субботу, 20 июня, в 17.00.

Рубрики : Общество     18 Jun 2020

В этот вечер артисты будут выступать для всех медицинских работников, которые сегодня продолжаются оставаться на передовой борьбы с коронавирусом.

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