Концерт-подарок для медиков

В программе – музыкальные номера от лауреатов
международных конкурсов и подарки для заслуженных врачей больницы. Начало концерта
– в 12 часов.
В рамках онлайн марафона СПАСИБО за ЗДОРОВЬЕ
концерты-подарки пройдут в 12-ти районах Ленинградской области на территориях
учреждений здравоохранения.
Напомним,
что 16 июня в Ленинградской области стартовал онлайн марафон
#СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, в рамках которого пользователи соцсетей размещали свои
поздравления и слова благодарности медицинским работникам. Марафон был объявлен
губернатором Ленинградской области. Лучшие поздравления размещаются в группе ВКонтакте
«Минус коронавирус. Ленобласть».