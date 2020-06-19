Концерт-подарок для медиков

Концерт-подарок для медиков

В воскресенье, 21 июня, в Гатчине отметят день медицинского работника. Прямо перед зданием Гатчинской клинической больницы пройдет праздничный концерт.

Рубрики : Здравоохранение     19 Jun 2020

В программе – музыкальные номера от лауреатов международных конкурсов и подарки для заслуженных врачей больницы. Начало концерта – в 12 часов.

В рамках онлайн марафона СПАСИБО за ЗДОРОВЬЕ концерты-подарки пройдут в 12-ти районах Ленинградской области на территориях учреждений здравоохранения.

Напомним, что 16 июня в Ленинградской области стартовал онлайн марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, в рамках которого пользователи соцсетей размещали свои поздравления и слова благодарности медицинским работникам. Марафон был объявлен губернатором Ленинградской области. Лучшие поздравления размещаются в группе ВКонтакте «Минус коронавирус. Ленобласть».

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