Праздничный концерт с доставкой на службу

В связи с тем, что сегодня многие из них продолжают нести свою вахту в условиях обсервации, было принято решение провести праздничный концерт непосредственно на территории больницы, чтобы врачи и медсестры смогли немного передохнуть и насладиться музыкой, песнями и добрыми словами поздравлений.

С приветственными словами благодарности и поддержки ко всем работникам системы гатчинского здравоохранения обратились глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим и главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко.

- В этом году это по-особому важный день, когда мы не устаем говорить слова глубокой благодарности всем работникам гатчинского здравоохранения, всем, кто сегодня стоит на передовой борьбы с пандемией. Вы приняли на себя основной удар, ваш профессионализм, опыт, мудрость, человеколюбие позволяют держать его. Вы спасаете жизни, твердо стоите на страже здоровья наших жителей. Вы настоящие герои, - сказала Людмила Нещадим.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев поздравил медицинских работников Гатчинского района от имени председателя областного парламента Сергея Бебенина и своих коллег.

- Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Среди прочих профессия врача – самая благородная и гуманная. Она требует не только высочайшей ответственности и мастерства, но и милосердия, чуткости и умения справляться со сложными задачами и побеждать в борьбе за здоровье людей. Это дорогого стоит, - сказал Сергей Коняев.

Конечно же, в этот день не обошлось без заслуженных наград и подарков, которые вручили работникам Гатчинской клинической межрайонной больницы.

Благодарностью Комитета по здравоохранению Ленинградской области наградили старшего фельдшера скорой медицинской помощи Ольгу Головерда и врача-кардиолога палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии межрайонного первичного сосудистого центра стационара Гатчинской станции скорой медицинской помощи Ирину Пискареву.

Почетную грамоту главы Гатчинского района вручили фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи Гатчинской станции скорой медицинской помощи Нине Коничевой.

Благодарность главы Гатчинского района вручили врачу-кардиологу палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии межрайонного первичного сосудистого центра стационара Светлане Смирновой, санитарке рентгеновского отделения отдела лучевой диагностики Наталье Корочкиной и заведующему кабинетом медицинской профилактики, фельдшер Павлу Кудрякову.

Почетной грамотой главы администрации Гатчинского района наградили врача-инфекциониста детской поликлиники Наталью Новикову.

Благодарность главы администрации Гатчинского района вручили рентгенолаборанту рентгеновского отделения отдела лучевой диагностики Елене Прохоровой и врачу общей практики отделения ВОП № 5 Маргарите Тетериной.

Диплом Законодательного собрания Ленинградской области вручили врачу-хирургу, заведующему приемным отделением № 1 стационара Игорю Лозовскому.

Благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания Ленинградской области передали зубному технику ортопедического отделения стоматологической поликлиники Халилу Халилову.

За музыкальное сопровождение праздника отвечали лауреаты Международных конкурсов Борис Демин, Динар Байтемиров, Светлана Захарова, Ольга Цуканова и Александра Хахина.

Аналогичные концерты в этот день прошли во всех районах Ленинградской области, как знак признательности медикам за их самоотверженный нелегкий и непрерывный труд.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА