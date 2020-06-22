Где завтра отключат свет?

Где завтра отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     22 Jun 2020

Подача электроэнергии будет прекращена:

Рождественское поселение          

23 июня 09:00-18:00

Д. Межно

23 июня 09:00-17:00

Ляды

с. Рождествено, Большой Проспект

 

Пудомягское поселение

23 июня 09:00-18:00

д. Покровская, Павловское шоссе

23 июня 10:00 -16:00

д. Веккелево

25 июня 10:00-19:00

д. Кобралово д.1-29 ч/с

25 июня 10:00 -18:00

д. Пудомяги ул. Стародеревенская д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23А

 

Большеколпанское поселение

23 июня 09:00-18:00

д. Тихковицы

23 июня 09:00-16:00

Старые Черницы        

23 июня 10:00-16:00

д. Вакколово

д. Лядино

 

Сяськелевское поселение  

23 июня 09:00-18:00

д. Жабино (частично) 

 

Пудостьское поселение      

23 июня 09:30-18:00

д. Скворицы

 

Новосветское поселение

23 июня 10:00-16:30

п. Новый Свет д.11, баня, администрация, котельная, скважина.

 

Сиверское поселение

23 июня 10:00-17:00

д. Белогорка Институтская д.11

 

Веревское поселение

23 июня 10:00-16:00

д. Вайя      

23 июня 10:00- 13:00  

д. Коммолово

23 июня 11:00-16:00            

ДНП Гатчинские Поместья            
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