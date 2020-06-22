Где завтра отключат свет?

Подача электроэнергии будет прекращена:
Рождественское поселение
23 июня 09:00-18:00
Д. Межно
23 июня 09:00-17:00
Ляды
с. Рождествено, Большой
Проспект
Пудомягское поселение
23 июня 09:00-18:00
д. Покровская, Павловское
шоссе
23 июня 10:00 -16:00
д. Веккелево
25 июня 10:00-19:00
д. Кобралово д.1-29 ч/с
25 июня 10:00 -18:00
д. Пудомяги ул.
Стародеревенская д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23А
Большеколпанское поселение
23 июня 09:00-18:00
д. Тихковицы
23 июня 09:00-16:00
Старые Черницы
23 июня 10:00-16:00
д. Вакколово
д. Лядино
Сяськелевское поселение
23 июня 09:00-18:00
д. Жабино (частично)
Пудостьское поселение
23 июня 09:30-18:00
д. Скворицы
Новосветское поселение
23 июня 10:00-16:30
п. Новый Свет д.11, баня,
администрация, котельная, скважина.
Сиверское поселение
23 июня 10:00-17:00
д. Белогорка Институтская д.11
Веревское поселение
23 июня 10:00-16:00
д. Вайя
23 июня 10:00- 13:00
д. Коммолово
23 июня 11:00-16:00