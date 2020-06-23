Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

На 23 июня общее число зарегистрированных в Гатчинском районе COVID-пациентов достигло 1329 человек. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 1146 человек, в том числе 4 – за минувшие сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом. На 23 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 4067 человек, 108 из их числа – активные (больны в настоящее время), 3932 выздоровели, 27 умерли.

Стоит отметить, что выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе – именно в Ленинградской области: 97% (неделей ранее 76%, 2 796 человек). Это также один из самых высоких показателей по России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Сиверский (+1)

- Терволово (+1)

- Коммунар (+1)

- Покровская (+1)

- Старосиверская (+1)

- Торфяное (+1)

- Мыза-Ивановка (+1)

- Пудость (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 532 человек (выздоровели 502),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровел 81),

- п. Сиверский – 87 человек (выздоровели 78),

- г. Коммунар – 70 человек (выздоровели 57),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 38 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово, Дружная Горка – по 23 человека,

- д. Малое Верево, Пудость – по 19 человек,

- д. Сяськелево – 15 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги, п. Терволово – 13 человек,

- п. Елизаветино, д. Большие Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское, д. Малые Колпаны – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, Новый Учхоз, д. Мыза-Ивановка, д. Покровская – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Старосиверская – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Малые Борницы, Алапурская - по 1 человеку.