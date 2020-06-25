Андрей Клементьев: «Только от нас зависит будущее!»

- В нашей семье сложилась хорошая традиция принимать участие в жизни нашей страны, и в этот раз мы решили не оставаться в стороне и отдать свои голоса на благо страны, - поделился Андрей Клементьев. - Я призываю всех вас быть неравнодушными, потратить буквально 10 минут своего времени и отдать свой голос «за» или «против». Потому-что именно он нашего голоса зависит будущее наших детей, нашей жизни и светлого будущего. Не сидите дома и не думайте, что за вас все решено. Только от нас зависит будущее!