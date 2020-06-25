Сергей Коняев: «Конституция должна соответствовать современному демократическому обществу»

- Сергей Васильевич, как вы относитесь к тому, что Конституция Российской Федерации, возможно, будет переписана?

- В первую очередь хочу подчеркнуть, что главный документ Российской Федерации не планируется переписывать. Главные принципы Конституции остаются прежними. Но, как правильно отметил глава государства Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию, Конституция – это «живой документ». Он может и должен меняться, чтобы соответствовать современному демократическому обществу, в котором мы живем. Нам необходимо внести поправки в Конституцию РФ, чтобы закрепить некоторые новые понятия и положения, соответствующие времени, которые станут базовыми для подрастающего поколения и будущих потомков.

- Какие поправки вы считаете основополагающими?

- Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, в которую вошел председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, собрала единомышленников из разных отраслей. В нее вошли экономисты, политологи, общественные деятели, депутаты, представители культуры и спорта и многие другие. Участники рабочей группы предлагали как свои поправки, так и собирали предложения, вносимые в рабочую группу гражданами России.

Благодаря тому, что над текстом работали представители разных профессий, в Конституцию РФ предложено внести поправки, касающиеся практически всех сфер нашей жизни. И все они очень важны.

- Сергей Васильевич, за время работы над поправками в интернете появилось большое количество негативных комментариев и отзывов по поводу самой идеи внесения поправок в Конституцию РФ. Как вы можете это прокомментировать?

- Россия, как страна и как общество, пережила не один кризис, поэтому любые изменения воспринимаются многими гражданами страны, как потенциально опасные. Сейчас особенно, так как мы говорим о необходимости внесения поправок в главный официальный государственный документ великой страны.

Большое количество разговоров и споров вызвала поправка об «обнулении» президентского срока, но не стоит забывать, что президента России выбирают граждане страны, а не Конституция РФ. Поэтому именно от нашего с вами выбора зависит, кто займет пост главы государства в следующий раз. Главное – сохранить политическую и экономическую стабильность, сохранить суверенитет нашего государства, чего очень не хотят, так называемые, наши «западные партнеры», а именно их влияние в социальных сетях мы сегодня можем наблюдать.

Хочу добавить, что за период работы Владимира Путина в качестве президента России было сделано действительно очень много. В истории нашей страны не так много было таких лидеров. Я бы сказал нам повезло, и нет смысла этого отрицать. Чтобы перечислить все достижения Российской Федерации, как внутри нее, так и на международной арене за последние 20 лет, не хватит никакой газетной статьи.

- Повлияла ли пандемия коронавируса на работу над поправками?

- Нет, благодаря современным средствам связи работа продолжалась в обычном режиме. Кстати, пандемия обнажила большой пласт социальных вопросов, которые также отражены в поправках и которые нам еще предстоит решать. Когда они будут прописаны в высшем законе страны, это будет сделано гарантированно. Речь также идет о развитии и обеспеченности системы здравоохранения, трудовых отношениях между работодателями и сотрудниками и многом другом.

Пользуясь случаем, в очередной раз выражаю всем работникам системы здравоохранения Гатчинского района и Ленинградской области свое почтение и безмерное уважение за ежедневную борьбу практически на передовой.

Отдельно хотелось бы поблагодарить губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за беспрецедентные и своевременно принятые меры поддержки жителей региона, предпринимателей. На протяжении всего периода самоизоляции Ленинградская область находилась в первой тройке регионов по уровню поддержки населения и экономики.

В связи с эпидемиологической обстановкой голосование будет проходить на протяжении нескольких дней. Это связано с безопасностью наших граждан и необходимостью предупреждения большого скопления избирателей на участках. Граждане могут выбрать для себя удобный день и время, чтобы принять участие в голосовании.