Сергей Коняев: «Конституция должна соответствовать современному демократическому обществу»

-
Сергей Васильевич, как вы относитесь к тому, что Конституция Российской
Федерации, возможно, будет переписана?
- В первую очередь хочу
подчеркнуть, что главный документ Российской Федерации не планируется
переписывать. Главные принципы Конституции остаются прежними. Но, как правильно
отметил глава государства Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию,
Конституция – это «живой документ». Он может и должен меняться, чтобы
соответствовать современному демократическому обществу, в котором мы живем. Нам
необходимо внести поправки в Конституцию РФ, чтобы закрепить некоторые новые
понятия и положения, соответствующие времени, которые станут базовыми для
подрастающего поколения и будущих потомков.
-
Какие поправки вы считаете основополагающими?
- Рабочая группа по
подготовке поправок к Конституции РФ, в которую вошел председатель
Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, собрала
единомышленников из разных отраслей. В нее вошли экономисты, политологи,
общественные деятели, депутаты, представители культуры и спорта и многие
другие. Участники рабочей группы предлагали как свои поправки, так и собирали
предложения, вносимые в рабочую группу гражданами России.
Благодаря тому, что над
текстом работали представители разных профессий, в Конституцию РФ предложено
внести поправки, касающиеся практически всех сфер нашей жизни. И все они очень
важны.
-
Сергей Васильевич, за время работы над поправками в интернете появилось большое
количество негативных комментариев и отзывов по поводу самой идеи внесения
поправок в Конституцию РФ. Как вы можете это прокомментировать?
- Россия, как страна и
как общество, пережила не один кризис, поэтому любые изменения воспринимаются
многими гражданами страны, как потенциально опасные. Сейчас особенно, так как
мы говорим о необходимости внесения поправок в главный официальный
государственный документ великой страны.
Большое количество
разговоров и споров вызвала поправка об «обнулении» президентского срока, но не
стоит забывать, что президента России выбирают граждане страны, а не
Конституция РФ. Поэтому именно от нашего с вами выбора зависит, кто займет пост
главы государства в следующий раз. Главное – сохранить политическую и
экономическую стабильность, сохранить суверенитет нашего государства, чего
очень не хотят, так называемые, наши «западные партнеры», а именно их влияние в
социальных сетях мы сегодня можем наблюдать.
Хочу добавить, что за
период работы Владимира Путина в качестве президента России было сделано
действительно очень много. В истории нашей страны не так много было таких
лидеров. Я бы сказал нам повезло, и нет смысла этого отрицать. Чтобы
перечислить все достижения Российской Федерации, как внутри нее, так и на
международной арене за последние 20 лет, не хватит никакой газетной статьи.
-
Повлияла ли пандемия коронавируса на работу над поправками?
- Нет, благодаря
современным средствам связи работа продолжалась в обычном режиме. Кстати,
пандемия обнажила большой пласт социальных вопросов, которые также отражены в
поправках и которые нам еще предстоит решать. Когда они будут прописаны в
высшем законе страны, это будет сделано гарантированно. Речь также идет о
развитии и обеспеченности системы здравоохранения, трудовых отношениях между
работодателями и сотрудниками и многом другом.
Пользуясь случаем, в
очередной раз выражаю всем работникам системы здравоохранения Гатчинского
района и Ленинградской области свое почтение и безмерное уважение за ежедневную
борьбу практически на передовой.
Отдельно хотелось бы
поблагодарить губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за
беспрецедентные и своевременно принятые меры поддержки жителей региона,
предпринимателей. На протяжении всего периода самоизоляции Ленинградская
область находилась в первой тройке регионов по уровню поддержки населения и
экономики.
В связи с
эпидемиологической обстановкой голосование будет проходить на протяжении
нескольких дней. Это связано с безопасностью наших граждан и необходимостью
предупреждения большого скопления избирателей на участках. Граждане могут
выбрать для себя удобный день и время, чтобы принять участие в голосовании.