В День дружбы и единения

В День дружбы и единения

Сегодня славяне отмечают День дружбы и единения. Коллективы Центра творчества юных города Гатчины присоединились к празднику.

Рубрики : Культура     25 Jun 2020

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет 300-350 млн человек. Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян (русские, белорусы и украинцы). Цель праздника - помнить об общих исторических корнях, хранить свою культуру и многовековую связь с «братьями».

В День дружбы и единения славян в разных странах проводятся культурные мероприятия, направленные на возрождение традиций и культур наших предков. Вот и сегодня на улице Соборной в Гатчине можно было научиться делать традиционные славянские куклы своими руками у Людмилы Еремеевой – руководителя образцового коллектива «Студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», посмотреть на работы участников народного коллектива «Бисерная мастерская» и воспитанников образцового коллектива «Изостудия «Рябинка».

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