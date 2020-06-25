Славяне
представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая
численность славян в мире составляет 300-350 млн человек. Выделяют западных
(поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты,
боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян (русские,
белорусы и украинцы). Цель праздника - помнить об общих исторических корнях,
хранить свою культуру и многовековую связь с «братьями».
В
День дружбы и единения славян в разных странах проводятся культурные
мероприятия, направленные на возрождение традиций и культур наших предков. Вот
и сегодня на улице Соборной в Гатчине можно было научиться делать традиционные славянские
куклы своими руками у Людмилы Еремеевой – руководителя образцового коллектива «Студия
декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», посмотреть на работы
участников народного коллектива «Бисерная мастерская» и воспитанников образцового коллектива «Изостудия «Рябинка».