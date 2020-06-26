16 «золотых» гимназистов

В этом году гатчинская гимназия выпускает рекордное количество золотых медалистов – 16 человек. Поздравить выпускников в этот день пришли глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим и председатель комитета образования Елена Глыбина.

В своей приветственной речи Виталий Филоненко сказал, что всегда вспоминает своих учителей и одноклассников добрыми словами и с теплотой. Он пожелал выпускникам удачи в дальнейшей учебе.

- Желаю вам состояться именно в той профессии, которую вы для себя определили. После получения специальности ждем вас на гатчинской земле. Сегодня экономика, промышленность и бюджетная сфера Гатчинского района нуждается в молодых профессионалах, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Елена Глыбина перефразировала знаменитую поговорку, сказав, что сегодняшней молодежи повезло жить в эпоху перемен, так как это время наполнено различными событиями.

Директор гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев зачитал письма, которые написали ребятам их первые учителя. В своих посланиях педагоги желали ребятам быть настойчивыми, смелыми и всегда продолжать идти к своей цели, а также благодарили за проведенное вместе время.

Учитывая, что у выпускников не было последнего звонка, его решили провести. Почетную миссию дать последний звонок для выпускников 2019-2020 учебного года предоставили выпускнику 11-ого класса Макару Павленкову и ученице 1-ого класса Таисии Макиенко. После чего первоклашки прочитали стихи для своих старших товарищей.

Каждый из выпускников в этот день получил из рук руководителей Гатчинского района не только медали и дипломы, но и многочисленные грамоты за участие и победы в муниципальных и областных олимпиадах, а также за активное участие в жизни школы.

Всего аттестаты зрелости в Гатчинском районе в этом учебном году получили 688 старшеклассников, из них с золотой медалью окончили школу 83 ученика.

Фото Ольги Фирсовой