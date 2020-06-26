16 «золотых» гимназистов

В
этом году гатчинская гимназия выпускает рекордное количество золотых медалистов
– 16 человек. Поздравить выпускников в этот день пришли глава Гатчины и Гатчинского
района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим и председатель
комитета образования Елена Глыбина.
В
своей приветственной речи Виталий Филоненко сказал, что всегда вспоминает своих
учителей и одноклассников добрыми словами и с теплотой. Он пожелал выпускникам
удачи в дальнейшей учебе.
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Желаю вам состояться именно в той профессии, которую вы для себя определили.
После получения специальности ждем вас на гатчинской земле. Сегодня экономика,
промышленность и бюджетная сфера Гатчинского района нуждается в молодых
профессионалах, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим.
Елена
Глыбина перефразировала знаменитую поговорку, сказав, что сегодняшней молодежи
повезло жить в эпоху перемен, так как это время наполнено различными событиями.
Директор
гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев зачитал письма, которые написали
ребятам их первые учителя. В своих посланиях педагоги желали ребятам быть
настойчивыми, смелыми и всегда продолжать идти к своей цели, а также благодарили
за проведенное вместе время.
Учитывая,
что у выпускников не было последнего звонка, его решили провести. Почетную
миссию дать последний звонок для выпускников 2019-2020 учебного года предоставили
выпускнику 11-ого класса Макару Павленкову и ученице 1-ого класса Таисии
Макиенко. После чего первоклашки прочитали стихи для своих старших товарищей.
Каждый
из выпускников в этот день получил из рук руководителей Гатчинского района не
только медали и дипломы, но и многочисленные грамоты за участие и победы в муниципальных
и областных олимпиадах, а также за активное участие в жизни школы.
Всего
аттестаты зрелости в Гатчинском районе в этом учебном году получили 688
старшеклассников, из них с золотой медалью окончили школу 83 ученика.
Фото Ольги Фирсовой