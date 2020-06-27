Людмила Тептина: «Все организовано предельно четко!»

- Все организовано предельно четко - голосовать просто и безопасно, начиная от входа на избирательный участок и заканчивая выходом с него, - поделилась Людмила Анатольевна. - Я считаю, что нет ни одного человека, который бы не нашёл что-то важное для себя в перечне поправок – они касаются буквально всех сфер нашей жизни. Как координатор проекта «Крепкая семья» я особое внимание обратила на поправки по защите семейных ценностей, о социальных гарантиях. Новые поправки расширяют обязанности государства по отношению к семье и детям. Каждому из нас остается сделать главное – прийти и проголосовать.