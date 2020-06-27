Поздравление руководителей Гатчинского района с Днем молодёжи

Свое знаменитое стихотворение «Парус» Лермонтов написал в 18 лет. Джеймс Уотсон открыл двойную спираль ДНК в 25. Эйнштейн опубликовал свою «Теорию относительности» в 26 лет. Гагарин полетел в космос в 27. Это ли не лучшее доказательство, что в молодости возможно все!

Молодежь Гатчинского района - наша гордость и опора. Мы по праву гордимся многими нашими молодыми людьми: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми музыкантами, покорителями спортивных высот, юными учеными и квалифицированными рабочими. Ведь именно вы, в будущем возьмете на себя ответственность за нашу малую родину и ее дальнейшее развитие.

Желаем вам успехов во всех начинаниях, энергии и силы на реализацию самых амбициозных целей. Верьте в себя и пусть обязательно осуществятся ваши самые смелые мечты.

Глава города Гатчины и Гатчинского района В.А. Филоненко