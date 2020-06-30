Подготовка к ЕГЭ, ремонт и реновация

Особым детям – особые условия

В первую очередь Людмила Нещадим оценила условия для особых детей, созданные в детском саду № 54 поселка Сиверский, который был основан в 2014 году.

Дошкольное учреждение сегодня посещают 179 малышей, из них 75 детей – с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 15 детей-инвалидов. В 2015 году в детском саду № 54 экспериментально были открыты группы для детей со сложными дефектами в развитии. На данный момент уже работает три такие группы. Еще через три года дошкольное учреждение попало в программу «Доступная среда», обеспечив тем самым доступность учреждения для всех категорий детей-инвалидов. В ходе экскурсии по детскому саду председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина отметила, что группы компенсирующей направленности пользуются большим спросом в Гатчинском районе.

Заведующая детским садом Лилия Халлилулова рассказала, что в 2018 году учреждение стало участником федеральной программы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, благодаря чему было закуплено специализированное оборудование: пандусы, перила, автоматическое управление дверьми, тактильные разметка и мнемосхемы, оборудование для сенсорной комнаты и кабинета дефектолога, и многое другое. В этом же году была открыта группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- Детский сад № 54 – это пример комплексного подхода к организации дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть все необходимое оборудование, профессиональный коллектив воспитателей, созданы все условия для воспитания особых детей, - подвела итоги осмотра Людмила Нещадим.

После окончания детского сада дети с ОВЗ могут продолжить свое обучение в основной школе поселка Сиверский, где сегодня продолжается ремонт помещений для организации центра обучения детей с ОВЗ с первого сентября текущего года.

Как рассказал директор школы Сергей Алексеев, в отдельной части школы уже проведен ремонт, обустроено крыльцо, в скором времени будет закуплено специализированное оборудование, проведено благоустройство территории.

Сегодня в школе обучается 130 детей, проживающих в Старосиверской, Лесничестве, Новосиверской, а также воспитанники Сиверского ресурсного центра по содействию семейному устройству. Гордость школы - спортивный клуб «Комета», который посещают 70 % учащихся. В 2014 году в рамках областного проекта «Школа – территория спорта» ребята заняли третье место в соревнованиях по хоккею в валенках; первое место в районе - по флорболу, а на Московском фестивале школьного спорта дважды становились победителями.

- В поселке Сиверский удалось реализовать такую модель инклюзивного образования, которая позволит создать условия для воспитания особого ребенка в течение всего периода его взросления – от детского сада до школы, - отметила Людмила Нещадим.

ЕГЭ с соблюдением безопасности

Людмила Нещадим посетила Сиверскую гимназию, которая стала одним из пяти пунктов проведения ЕГЭ на территории Гатчинского района. Здесь будут сдавать ЕГЭ учащиеся 12 школ района.

Гимназия является местом проведения ЕГЭ вот уже десять лет, но в этом году экзамены будут проходить в особых условиях в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- Помещения гимназии готовы принимать наших выпускников, аудитории оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - отметила Людмила Нещадим.

Директор Сиверской гимназии Светлана Окунева рассказала, что в 2020 году в учебном учреждении организовано 15 аудиторий, где пройдет пять экзаменов. Экзамен по русскому языку будут сдавать 142 человека, по математике – 88 человек, по обществознанию – 84 человека, по иностранному языку – 27 человек, по биологии – 40 человек.

На следующий день Людмила Нещадим и глава Гатчинского района Виталий Филоненко посетили Коммунарскую школу

№ 1, которая также готовится к проведению единого государственного экзамена.

В школе обустроены пропускные пункты, отдельные раздевалки, организована маршрутизация, рассадка школьников в аудиториях будет организована с учетом социальной дистанции. Школа обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты, разработан график обработки помещений.

В школе организовано 12 аудиторий для сдачи экзаменов, где пройдут пять экзаменов: по русскому языку (90 человек), по математике (80 человек), по обществознанию (80 человек), по информатике и ИКТ (30 человек), по физике (50 человек).

Реновация для лучшего образования и воспитания

Детский сад № 35 города Коммунара вошел в областную программу реновации, и теперь его ждет полное преобразование. В рамках реновации запланирован ремонт фасада, кровли, инженерных сетей, ремонт внутренних помещений, замена дверей и окон. Общая сумма контракта составляет 19,7 млн рублей.

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим посетили Лукашевскую школу, которая также была включена в региональную программу «Реновация школ». Ремонтные работы начнутся в августе. На первом этапе будет выполнен ремонт фасада, фундамента, цоколя, отмостки, крыши, а также пищеблока и столовой. В рамках второго этапа в 2021 году будут отремонтированы внутренние помещения. Общая сметная стоимость реновации составляет 83 млн рублей, из них 77 млн рублей будет выделено из областного бюджета и 6 млн рублей – из муниципального.

В ходе осмотра Людмила Нещадим поручила проработать вопрос благоустройства территории вокруг школы и решить проблему с водоотведением.

В 2020 году Лукашевская школа вошла в проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В рамках проекта уже стартовали работы по ремонту класса информатики, который будет оснащен современным компьютерным оборудованием и техникой. Также в июле текущего года будет получено заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции пришкольного стадиона.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района