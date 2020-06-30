Тренировки в Приоратском парке

Тренировки в Приоратском парке

С недавнего времени в Приоратском парке проходят бесплатные спортивные тренировки. Это хорошая возможность заняться своим здоровьем под руководством опытного инструктора на свежем воздухе.

Рубрики : Спорт     30 Jun 2020

Уже прошло несколько занятий по йоге и ворк-ауту. На следующей неделе, 8 и 10 июля, состояться занятия по стретчингу. Это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости и растяжки. Также стретчинг широко применяется в качестве реабилитационной программы после различных травм. Занятия позволят предотвратить растяжения мышц, сухожилий и связок, способствуют скорейшему восстановлению мышц после нагрузок, улучшают снабжение мышц кислородом и питательными веществами.

15 и 17 июля пройдут занятия по барре. Это система физических упражнений, основанная на сочетании балетных упражнений, упражнений функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги.

Все занятия пройдут в Приоратском парке в 10.00. Сбор участников – у входа во дворец. С собой необходимо иметь коврик, воду, солнцезащитное средство. Занятия проводит дипломированный хореограф и специалист по йоге Вера Ребрик.

В целях соблюдения постановления правительства Ленинградской области количество участников группы не должно превышать 10 человек. Записаться на занятие можно в группе «Парковое агентство» ВКонтакте.

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