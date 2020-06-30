Тренировки в Приоратском парке

Уже прошло несколько занятий по йоге и
ворк-ауту. На следующей неделе, 8 и 10
июля, состояться занятия по стретчингу. Это комплекс упражнений,
направленный на развитие гибкости и растяжки. Также стретчинг широко применяется
в качестве реабилитационной программы после различных травм. Занятия позволят
предотвратить растяжения мышц, сухожилий и связок, способствуют скорейшему
восстановлению мышц после нагрузок, улучшают снабжение мышц кислородом и
питательными веществами.
15 и
17 июля пройдут занятия по барре. Это система физических упражнений,
основанная на сочетании балетных упражнений, упражнений функционально-силового
тренинга, пилатеса и йоги.
Все занятия пройдут в Приоратском парке в
10.00. Сбор участников – у входа во дворец. С собой необходимо иметь коврик,
воду, солнцезащитное средство. Занятия проводит дипломированный хореограф и
специалист по йоге Вера Ребрик.
В целях соблюдения постановления правительства
Ленинградской области количество участников группы не должно превышать 10
человек. Записаться на занятие можно в группе «Парковое агентство» ВКонтакте.