Вместо Европы – в Ленинградскую область

Вместо Европы – в Ленинградскую область

Комитет по туризму Ленинградской области провел серию ознакомительных вебинаров для туроператоров.

Рубрики : Культура     30 Jun 2020

Организаторов отдыха и путешествий познакомили не только с визитными карточками Ленинградской области – Выборгом, Старой Ладогой, Ивангородом, но и с менее известными усадьбами, памятниками войны, природными достопримечательностями.

Представители районов Ленинградской области подробно рассказали обо всех видах туризма, которые могут заинтересовать путешественников: культурно-познавательном, военно-патриотическом, экологическом, водном, сельском, гастрономическом. Многих туроператоров заинтересовали областные крестьянско-фермерские хозяйства, экофермы с возможностями организации дегустаций, экологические маршруты на особо охраняемых территориях.

Представителям турбизнеса озвучили информацию о режиме работы музеев и других объектов туристского показа, ограничениях, которые были введены в связи с коронавирусом. Также были представлены варианты размещения в регионе: гостиницы, базы отдыха, санатории.

В целом, в видеоконференциях о туристических возможностях Ленинградской области приняли участие более сотни туроператоров.

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