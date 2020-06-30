Вместо Европы – в Ленинградскую область

Организаторов отдыха и
путешествий познакомили не только с визитными карточками Ленинградской области
– Выборгом, Старой Ладогой, Ивангородом, но и с менее известными усадьбами,
памятниками войны, природными достопримечательностями.
Представители районов
Ленинградской области подробно рассказали обо всех видах туризма, которые могут
заинтересовать путешественников: культурно-познавательном,
военно-патриотическом, экологическом, водном, сельском, гастрономическом.
Многих туроператоров заинтересовали областные крестьянско-фермерские хозяйства,
экофермы с возможностями организации дегустаций, экологические маршруты на
особо охраняемых территориях.
Представителям турбизнеса
озвучили информацию о режиме работы музеев и других объектов туристского
показа, ограничениях, которые были введены в связи с коронавирусом. Также были
представлены варианты размещения в регионе: гостиницы, базы отдыха, санатории.
В целом, в
видеоконференциях о туристических возможностях Ленинградской области приняли
участие более сотни туроператоров.