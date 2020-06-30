Вместо Европы – в Ленинградскую область

Организаторов отдыха и путешествий познакомили не только с визитными карточками Ленинградской области – Выборгом, Старой Ладогой, Ивангородом, но и с менее известными усадьбами, памятниками войны, природными достопримечательностями.

Представители районов Ленинградской области подробно рассказали обо всех видах туризма, которые могут заинтересовать путешественников: культурно-познавательном, военно-патриотическом, экологическом, водном, сельском, гастрономическом. Многих туроператоров заинтересовали областные крестьянско-фермерские хозяйства, экофермы с возможностями организации дегустаций, экологические маршруты на особо охраняемых территориях.

Представителям турбизнеса озвучили информацию о режиме работы музеев и других объектов туристского показа, ограничениях, которые были введены в связи с коронавирусом. Также были представлены варианты размещения в регионе: гостиницы, базы отдыха, санатории.

В целом, в видеоконференциях о туристических возможностях Ленинградской области приняли участие более сотни туроператоров.