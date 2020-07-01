В День голосования в Гатчине поют, рисуют и отжимаются

В День голосования в Гатчине поют, рисуют и отжимаются

Сегодня - завершающий день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Творческие коллективы и спортивные учреждения Гатчины подготовили для избирателей приятные сюрпризы.

Рубрики : Выборы     01 Jul 2020

На спортивной площадке перед УСЗ «Маяк» состоялся конкурс детского рисунка «Я рисую мелом». У ФОК «Арена» прошли открытые тренировки с личным зачетом по игре в дартс. А перед бассейном «Волна» любой желающий мог попробовать свои силы в выполнении выборочных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Рядом с избирательными участками, размещенными в ГИЭПФТ, лицее № 3 настроение создавал эстрадно-духовой оркестр. Женский академический хор «Акварель» выступал у библиотеки им. А.И. Куприна и школы № 8.

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