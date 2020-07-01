В День голосования в Гатчине поют, рисуют и отжимаются

На
спортивной площадке перед УСЗ «Маяк» состоялся конкурс детского рисунка «Я
рисую мелом». У ФОК «Арена» прошли открытые тренировки с личным зачетом по игре
в дартс. А перед бассейном «Волна» любой желающий мог попробовать свои силы в
выполнении выборочных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Рядом
с избирательными участками, размещенными в ГИЭПФТ, лицее № 3 настроение
создавал эстрадно-духовой оркестр. Женский академический хор «Акварель»
выступал у библиотеки им. А.И. Куприна и школы № 8.