Жители Ленинградской области сказали «ДА» поправкам в Конституцию

«Да»
поправкам в Конституцию России сказали 817 тысяч 168 человек - 79,38%
участников голосования на территории Ленинградской области. Против изменения
основного закона государства проголосовали 203 тысячи 833 человека - 19,80%
участников голосования. Эти итоги голосования зафиксировали в протоколе члены Избирательной
комиссии Ленинградской области на заседании 2 июля.
Наиболее
активное участие в общероссийском голосовании приняли граждане, проживающие на
территории Тосненского (82,51%), Приозерского (80,8%), Бокситогорского (80,8%),
Кировского (80,6%) районов Ленинградской области. В Гатчинском районе в
голосовании приняли участие 75,74 % избирателей.
Избирательная
комиссия Ленинградской области благодарит членов участковых избирательных
комиссий Ленинградской области за огромный труд по организации и проведению
общероссийского голосования, а также жителей региона за высокую гражданскую
ответственность и активное участие в важнейшем для нашей страны и каждого
гражданина общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию России.