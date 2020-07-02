Жители Ленинградской области сказали «ДА» поправкам в Конституцию

«Да» поправкам в Конституцию России сказали 817 тысяч 168 человек - 79,38% участников голосования на территории Ленинградской области. Против изменения основного закона государства проголосовали 203 тысячи 833 человека - 19,80% участников голосования. Эти итоги голосования зафиксировали в протоколе члены Избирательной комиссии Ленинградской области на заседании 2 июля.

Наиболее активное участие в общероссийском голосовании приняли граждане, проживающие на территории Тосненского (82,51%), Приозерского (80,8%), Бокситогорского (80,8%), Кировского (80,6%) районов Ленинградской области. В Гатчинском районе в голосовании приняли участие 75,74 % избирателей.

Избирательная комиссия Ленинградской области благодарит членов участковых избирательных комиссий Ленинградской области за огромный труд по организации и проведению общероссийского голосования, а также жителей региона за высокую гражданскую ответственность и активное участие в важнейшем для нашей страны и каждого гражданина общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.