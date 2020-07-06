Ночью сгорели семь самосвалов

Ночью сгорели семь самосвалов

В ночь с 5 на 6 июля в Гатчинском районе сгорели семь самосвалов.

Рубрики : Происшествия     06 Jul 2020

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация поступила на пульт дежурного в 2.34. Машины стояли в Промзоне в деревне Веккелево.

На место происшествия прибыли дежурные смены 42 пожарно-спасательной части и 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области – 3 единицы техники и 12 человек личного состава. В 3.32 они справились с огнем.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС

 

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