Ночью сгорели семь самосвалов

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация поступила на пульт дежурного в 2.34. Машины стояли в Промзоне в деревне Веккелево.

На место происшествия прибыли дежурные смены 42 пожарно-спасательной части и 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области – 3 единицы техники и 12 человек личного состава. В 3.32 они справились с огнем.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС