Ночью сгорели семь самосвалов

Как
сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация поступила на пульт
дежурного в 2.34. Машины стояли в Промзоне в деревне Веккелево.
На
место происшествия прибыли дежурные смены 42 пожарно-спасательной части и 103
пожарной части противопожарной службы Ленинградской области – 3 единицы техники
и 12 человек личного состава. В 3.32 они справились с огнем.
Дознание
по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Гатчинского района. Пострадавших нет.
Фото:
пресс-служба ГУ МЧС