«Новые одежды» дорог Гатчинского района

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Участок ремонта на дороге Сиверская — Дружная Горка — Куровицы прошел через село Орлино, поселок Дружная Горка, деревню Кургино и завершился рядом с деревней Изора. На объекте полностью уложено два слоя нового полотна, срезан грунт с обочин и переустроены автобусные остановки.

На трассе Мины — Новинка дорожники уложили свежий асфальт от деревни Мины до деревни Клетно, которая стоит на правом берегу реки Оредеж. На обоих адресах сейчас дорожники занимаются укреплением обочин.

Качество нового покрытия проверяется специальной лабораторией «Ленавтодора», которая берет пробы асфальта на каждом из ремонтируемых участков.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезда к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновляют участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Гатчинском районе — Гатчина — Ополье. В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы Жабино — Губаницы — Волосово, в Тосненском — ремонтируется участок дороги Кемполово — Выра — Тосно.