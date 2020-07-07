Александр Дрозденко: «Мы не должны забывать про дворовый спорт»

Перед началом официальной части гости фестиваля
смогли попробовать свои силы в разных видах спорта на интерактивных площадках.
Так, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей
Бебенин выиграл у заместителя председателя правительства региона Олега
Малащенко в популярной игре «Падающая башня».
Участников и гостей фестиваля приветствовали
трехкратная Олимпийская чемпионка, координатор партийного проекта «Детский
спорт», депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, спикер областного парламента Сергей
Бебенин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также депутат
ГосДумы РФ, куратор проекта «Крепкая семья» Оксана Пушкина.
- Мы не должны забывать про дворовый
спорт. Многие великие спортсмены выросли из дворового футбола и хоккея. Нам
нужно не на словах, а на деле поддерживать наших детей и прививать им любовь к
спорту, а для этого нужно строить как можно больше спортивных объектов. В
каждом населенном пункте Ленинградской области должны быть созданы условия для
занятия спортом, чтобы каждый ребенок полюбил спорт и здоровый образ жизни, –
сказал Александр Дрозденко.
Сергей Бебенин рассказал, что проект
«Детский спорт» – один из самых успешных партийных проектов в Ленинградской
области, благодаря его поддержке школьниками, их родителями, учителями, тренерами.
Всем участникам Сергей Бебенин пожелал спортивных побед, хорошего настроения и
спортивного образа жизни на долгие годы. Ирина Роднина выразила надежду на
то, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, дети активно проведут
лето, а такие мероприятия в рамках фестиваля дворового спорта полноценно
пройдут во всех регионах России. Гатчинский район на фестивале представлял
Александр Русских.
После завершения официальной части
состоялся товарищеский матч по футболу между сборной «Зенит 84» и сборной
командой ветеранов футбола Волховского района. Победила, конечно же, дружба.
В рамках открытия фестиваля также прошли
прямые включения из Пермской области, Архангельского края и Гатчинского района
Ленинградской области.
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко
и глава районной администрации Людмила Нещадим приветствовали организаторов и
участников фестиваля, поблагодарили руководителей проекта за развитие массового
спорта и пожелали ребятам успехов на спортивном поприще.
В своем выступлении Людмила Нещадим
рассказала, что ежегодно на территории Гатчинского района проводится более 20
соревнований муниципального и регионального уровней в рамках фестиваля
дворового спорта и Всероссийского проекта «Школьный спорт». В районе
зарегистрировано 36 школьных спортивных клубов, которые с честью представляют и
Ленинградскую область на всех соревнованиях. На муниципальном уровне ежегодно в
проекте принимают участие более 1500 мальчишек и девчонок. На протяжении
последних пяти сезонов переходящий кубок за звание сильнейшего остается на
территории Гатчинского района.