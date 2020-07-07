Александр Дрозденко: «Мы не должны забывать про дворовый спорт»

Перед началом официальной части гости фестиваля смогли попробовать свои силы в разных видах спорта на интерактивных площадках. Так, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин выиграл у заместителя председателя правительства региона Олега Малащенко в популярной игре «Падающая башня».

Участников и гостей фестиваля приветствовали трехкратная Олимпийская чемпионка, координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, спикер областного парламента Сергей Бебенин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также депутат ГосДумы РФ, куратор проекта «Крепкая семья» Оксана Пушкина.

- Мы не должны забывать про дворовый спорт. Многие великие спортсмены выросли из дворового футбола и хоккея. Нам нужно не на словах, а на деле поддерживать наших детей и прививать им любовь к спорту, а для этого нужно строить как можно больше спортивных объектов. В каждом населенном пункте Ленинградской области должны быть созданы условия для занятия спортом, чтобы каждый ребенок полюбил спорт и здоровый образ жизни, – сказал Александр Дрозденко.

Сергей Бебенин рассказал, что проект «Детский спорт» – один из самых успешных партийных проектов в Ленинградской области, благодаря его поддержке школьниками, их родителями, учителями, тренерами. Всем участникам Сергей Бебенин пожелал спортивных побед, хорошего настроения и спортивного образа жизни на долгие годы. Ирина Роднина выразила надежду на то, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, дети активно проведут лето, а такие мероприятия в рамках фестиваля дворового спорта полноценно пройдут во всех регионах России. Гатчинский район на фестивале представлял Александр Русских.

После завершения официальной части состоялся товарищеский матч по футболу между сборной «Зенит 84» и сборной командой ветеранов футбола Волховского района. Победила, конечно же, дружба.

В рамках открытия фестиваля также прошли прямые включения из Пермской области, Архангельского края и Гатчинского района Ленинградской области.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава районной администрации Людмила Нещадим приветствовали организаторов и участников фестиваля, поблагодарили руководителей проекта за развитие массового спорта и пожелали ребятам успехов на спортивном поприще.

В своем выступлении Людмила Нещадим рассказала, что ежегодно на территории Гатчинского района проводится более 20 соревнований муниципального и регионального уровней в рамках фестиваля дворового спорта и Всероссийского проекта «Школьный спорт». В районе зарегистрировано 36 школьных спортивных клубов, которые с честью представляют и Ленинградскую область на всех соревнованиях. На муниципальном уровне ежегодно в проекте принимают участие более 1500 мальчишек и девчонок. На протяжении последних пяти сезонов переходящий кубок за звание сильнейшего остается на территории Гатчинского района.



