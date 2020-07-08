Кто останется без света днем 9 июля

Кто останется без света днем 9 июля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ в четверг, 9 июля, в поселениях Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     08 Jul 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Пудомягское СП:

с 09:00 до 18:00

д. Покровская, Павловское ш., ул. Овражная,

д. Пудомяги, ул. Речная

с 10:00 до 15:00

Руссолово, Веккелево, Бор, Шаглино

 Веревское СП

С 10:00 до 15:00

д. Горки

с 09:00 до 17:00

Вайялово, Пегелево СНТ «Огонек», М. Верево Гранд Массив

с 10:00 до 13:00

Коммолово, Бугры

 Войсковицкое СП:

с 08:00 до 17:00

п. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный пер.

с 10:00 до 17:00

Тяглино, Центральная

 Рождественское СП:

с 09:00 до 18:00

д. Межно,

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул.  Песочная.

 Дружногорское ГП:

с 10:00 до 17:30                             

д. Зайцево,

д. Остров. 

 Сиверское ГП:

с 09:00 до 17:00

д. Старосиверская, Комсомольский пр-т,

п. Белогорка, ул. Институтская д.11.

 Кобринское СП:

с 09:00 до 18:00

д. Меньково, д.88, 90, 92.

Большеколпанское СП

с 09:00 до 17:00

Вопша
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