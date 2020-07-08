Кто останется без света днем 9 июля

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах будет прекращена подача электроэнергии:
Пудомягское СП:
с 09:00 до 18:00
д. Покровская, Павловское ш.,
ул. Овражная,
д. Пудомяги, ул. Речная
с 10:00 до 15:00
Руссолово, Веккелево, Бор,
Шаглино
Веревское СП
С 10:00 до 15:00
д. Горки
с 09:00 до 17:00
Вайялово, Пегелево СНТ «Огонек»,
М. Верево Гранд Массив
с 10:00 до 13:00
Коммолово, Бугры
Войсковицкое СП:
с 08:00 до 17:00
п. Войсковицы, ул. Грунева,
Клубный пер.
с 10:00 до 17:00
Тяглино, Центральная
Рождественское СП:
с 09:00 до 18:00
д. Межно,
п. Дивенский, ул. Пионерская,
ул. Песочная.
Дружногорское ГП:
с 10:00 до 17:30
д. Зайцево,
д. Остров.
Сиверское ГП:
с 09:00 до 17:00
д. Старосиверская, Комсомольский пр-т,
п. Белогорка, ул. Институтская д.11.
Кобринское СП:
с 09:00 до 18:00
д. Меньково, д.88, 90, 92.
Большеколпанское СП
с 09:00 до 17:00