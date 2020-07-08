Опрос жителей Ленинградской области

Ваши
ответы помогут при оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления Ленинградской области.
Комитет
по печати Ленинградской области
http://lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/polls/73/
Уважаемые жители Ленинградской области! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе с целью оценить, как работают те, кто предоставляет услуги жителям муниципальных образований.
Ваши
ответы помогут при оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления Ленинградской области.
Комитет
по печати Ленинградской области
http://lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/polls/73/
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