В День семьи, любви и верности в Гатчине посадили сирень

Заместитель
главы районной администрации Сергей Голованов рассказал, что кусты сирени
подарены городу предпринимателями. Совместно с ними администрация Гатчинского
района приняла решение высадить их вдоль улицы Слепнева напротив школы № 2 в
микрорайоне Аэродром. К посадке сирени привлекли трудовые бригады Гатчинского
Дворца молодежи.
Руководитель
трудовой бригады, студент 3 курса ГИЭФПТ Антон Алексеев отметил, что для ребят это
интересный опыт, который поможет научиться не только правильно высаживать
молодые деревья, но и бережнее относиться к труду других и не портить зеленые
насаждения в Гатчине.
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Ребята с радостью приняли участие в посадке саженцев и внесли свой вклад в
благоустройство нашего города, - сказал он.
Начальник
участка зеленого хозяйства УБДХ города Гатчины Максим Бибкин рассказал, что у венгерской
сирени необычная форма листьев, отличающаяся от привычных для нас гладких
сердцевидных листочков. Тем не менее, у нее хорошая приживаемость. Для ее
улучшения саженцы сразу же подкормили калийными удобрениями и полили. Но не
стоит удивляться, если молодые деревца сразу сбросят листья. Как пояснил Максим
Бибкин, это нормальное явление, так как высадка саженцев на новое место – это
всегда стресс для растений. На следующий год сирень уже должна показать свои
первые красивые цветы.
Всего
с начала текущего года в Гатчине уже высадили 150 деревьев: березы – в сквере
памяти афганцам, туи – у отделения Сбербанка в микрорайоне Въезд и на площади
Победы, шаровидные ивы – на улице Крупской и в сквере на перекрестке улицы
Жемчужина и Красноармейского проспекта. На осень запланирована посадка еще 200
кустов шаровидной ивы и около тысячи кустов кизильника.
В
ходе посадки сирени к участникам акции обратился один из местных жителей с
просьбой выделить ему пару кустов сирени, чтобы посадить во дворе дома. Максим
Бибкин пояснил, что УБДХ города Гатчины готовы помогать жителям города с
озеленением своих дворов – предоставлять саженцы, удобрения, помощь, но
желательно подкреплять эту инициативу коллективным письмом от собственников,
чтобы не возникало противоречий, когда одни хотят видеть новые насаждения у
себя во дворе, а другие – категорически против.
Что
касается строящегося продолжения улицы Слепнева, вдоль которой высадили сирень,
то Сергей Голованов еще раз уточнил, что сдать объект и ввести его в
эксплуатацию планируется в октябре текущего года.
Ирина ХРУСТАЛЁВА