В День семьи, любви и верности в Гатчине посадили сирень

Заместитель главы районной администрации Сергей Голованов рассказал, что кусты сирени подарены городу предпринимателями. Совместно с ними администрация Гатчинского района приняла решение высадить их вдоль улицы Слепнева напротив школы № 2 в микрорайоне Аэродром. К посадке сирени привлекли трудовые бригады Гатчинского Дворца молодежи.

Руководитель трудовой бригады, студент 3 курса ГИЭФПТ Антон Алексеев отметил, что для ребят это интересный опыт, который поможет научиться не только правильно высаживать молодые деревья, но и бережнее относиться к труду других и не портить зеленые насаждения в Гатчине.

- Ребята с радостью приняли участие в посадке саженцев и внесли свой вклад в благоустройство нашего города, - сказал он.

Начальник участка зеленого хозяйства УБДХ города Гатчины Максим Бибкин рассказал, что у венгерской сирени необычная форма листьев, отличающаяся от привычных для нас гладких сердцевидных листочков. Тем не менее, у нее хорошая приживаемость. Для ее улучшения саженцы сразу же подкормили калийными удобрениями и полили. Но не стоит удивляться, если молодые деревца сразу сбросят листья. Как пояснил Максим Бибкин, это нормальное явление, так как высадка саженцев на новое место – это всегда стресс для растений. На следующий год сирень уже должна показать свои первые красивые цветы.

Всего с начала текущего года в Гатчине уже высадили 150 деревьев: березы – в сквере памяти афганцам, туи – у отделения Сбербанка в микрорайоне Въезд и на площади Победы, шаровидные ивы – на улице Крупской и в сквере на перекрестке улицы Жемчужина и Красноармейского проспекта. На осень запланирована посадка еще 200 кустов шаровидной ивы и около тысячи кустов кизильника.

В ходе посадки сирени к участникам акции обратился один из местных жителей с просьбой выделить ему пару кустов сирени, чтобы посадить во дворе дома. Максим Бибкин пояснил, что УБДХ города Гатчины готовы помогать жителям города с озеленением своих дворов – предоставлять саженцы, удобрения, помощь, но желательно подкреплять эту инициативу коллективным письмом от собственников, чтобы не возникало противоречий, когда одни хотят видеть новые насаждения у себя во дворе, а другие – категорически против.

Что касается строящегося продолжения улицы Слепнева, вдоль которой высадили сирень, то Сергей Голованов еще раз уточнил, что сдать объект и ввести его в эксплуатацию планируется в октябре текущего года.

Ирина ХРУСТАЛЁВА