10.07.2020 с 09.00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Межно.

п. Дивенский, ул.Пионерская, ул. Песочная.

10.07.2020 с 09.00 до 17.30

Большеколпанское СП:

д. Парицы.

10.07.2020 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Покровская.

10.07.2020 с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Институтская.

д. Старосиверская, Комсомольский проспект.

10.07.2020 с 09.00 до 17:00

Веревское СП:

д. Вайялово, д. Пегелево, М.Верево, Гранд Массив.

10.07.2020 с 09.00 до 18.00

Кобринское СП:

д. Меньково д. 88,90,92.

10.07.2020 с 09.00 до 17.00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный переулок.

д. Тяглино.

10.07.2020 с 10.00 до 17.30

Дружногорское ГП:

д.Зайцево, д.Остров.

10.07.2020 с 10.00 до 13.30

Новосветское СП:

п.Новый Свет, д.Коргузи.



