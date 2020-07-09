Где отключат свет и воду 10 июля?

Где отключат свет и воду 10 июля?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     09 Jul 2020

10.07.2020 с 09.00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Межно.

п. Дивенский, ул.Пионерская, ул. Песочная.

 

10.07.2020 с  09.00  до 17.30

Большеколпанское СП:

д. Парицы.

        

10.07.2020 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Покровская.

 

10.07.2020 с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Институтская.

д. Старосиверская, Комсомольский проспект.

 

10.07.2020 с 09.00 до 17:00   

Веревское СП:

д. Вайялово, д. Пегелево, М.Верево, Гранд Массив.

 

10.07.2020 с 09.00 до 18.00   

Кобринское СП:

д. Меньково д. 88,90,92.

 

10.07.2020 с 09.00 до 17.00   

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный переулок.

д. Тяглино.

 

10.07.2020 с 10.00 до 17.30

Дружногорское ГП:

д.Зайцево, д.Остров.    

 

10.07.2020 с 10.00 до 13.30

Новосветское СП:

п.Новый Свет, д.Коргузи.        


МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами по устранению утечки на водопроводе 10.07.07.20 с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресу: г. Гатчина, ул. Красных военлетов д.7     
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