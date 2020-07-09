10.07.2020 с 09.00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Межно.
п. Дивенский, ул.Пионерская, ул.
Песочная.
10.07.2020 с 09.00 до 17.30
Большеколпанское СП:
д. Парицы.
10.07.2020 с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Покровская.
10.07.2020 с 09.00 до 17.00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул. Институтская.
д. Старосиверская, Комсомольский
проспект.
10.07.2020 с 09.00 до 17:00
Веревское СП:
д. Вайялово, д. Пегелево, М.Верево,
Гранд Массив.
10.07.2020 с 09.00 до
18.00
Кобринское СП:
д. Меньково д. 88,90,92.
10.07.2020 с 09.00 до
17.00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный
переулок.
д. Тяглино.
10.07.2020 с 10.00 до 17.30
Дружногорское ГП:
д.Зайцево, д.Остров.
10.07.2020 с 10.00 до 13.30
Новосветское СП:
п.Новый Свет, д.Коргузи.