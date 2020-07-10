Сергей Кравцов: «Школьные линейки – традиция отечественного образования, и мы их проведём»

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, учителя, и начнётся образовательный процесс, но с определёнными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Он акцентировал внимание на том, что школьные линейки – традиция отечественного образования и именно с них начнётся новый учебный год.

По словам Сергея Кравцова, 1 сентября школы откроются в традиционном формате, а опыт, полученный в условиях карантинных мер, будет дополнять традиционное обучение.

«Мы не будем отходить от традиционного обучения, а попробуем встроить этот опыт для помощи традиционному обучению. В школах 1 сентября будет проведена диагностика знаний школьников. Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты», – отметил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения также подчеркнул, что новый учебный год будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора.

«Массовых мероприятий до 1 января в школах проводить не планируется. Линейки будут проведены в другом формате, чтобы не допустить вспышек заболевания», – резюмировал Министр.

По материалам пресс-службы Минпросвещения России