Сергей Кравцов: «Школьные линейки – традиция отечественного образования, и мы их проведём»

«У
нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в
другом формате их проведём, но школьники придут в школы, учителя, и начнётся
образовательный процесс, но с определёнными требованиями, чтобы не допустить
вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить
безопасность и здоровье наших школьников и педагогов», – сказал Министр
просвещения Сергей Кравцов.
Он
акцентировал внимание на том, что школьные линейки – традиция отечественного
образования и именно с них начнётся новый учебный год.
По
словам Сергея Кравцова, 1 сентября школы откроются в традиционном формате, а
опыт, полученный в условиях карантинных мер, будет дополнять традиционное
обучение.
«Мы
не будем отходить от традиционного обучения, а попробуем встроить этот опыт для
помощи традиционному обучению. В школах 1 сентября будет проведена диагностика
знаний школьников. Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень
знаний. Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет
ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты», – отметил Сергей
Кравцов.
Глава
Минпросвещения также подчеркнул, что новый учебный год будет организован
согласно требованиям Роспотребнадзора.
«Массовых мероприятий до 1 января в школах проводить не планируется. Линейки будут проведены в другом формате, чтобы не допустить вспышек заболевания», – резюмировал Министр.
По
материалам пресс-службы Минпросвещения России