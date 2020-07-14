Гатчина впервые без новых COVID-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Тайцы (+1)

- Малое Верево (+1)

- Вырица (+2)

- Пудость (+1)

- Большое Рейзино (+2)

- Коммунар (+1)

В итоге по данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 14 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1532 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1235 человек, зарегистрировано 13 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – достигло 284 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 14 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5130 человек (за минувшие сутки выявлено 46 новых случаев), 3866 поправились, 40 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 606 человек (выздоровел 529),

- п. Сиверский – 97 человек (выздоровели 81),

- п. Вырица – 96 человек (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 92 человека (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 45 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка, п. Пудость, д. Малое Верево – по 26 человек,

- д. Лампово – 24 человека (выздоровел 21),

- д. Большие Колпаны – 21 человек (выздоровели 9),

- д. Сяськелево – 19 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 11 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка – по 9 человек,

- д. Шпаньково – 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, д. Большое Рейзино – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская, п. Сусанино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Выра, Даймище – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево - по 1 человеку.