Лето за Колпанкой

В советские годы вдоль Колпанки сажали грядки, на полянах жарили шашлыки, гуляли с собаками - природа все выдерживала.

Этим летом в микрорайоне Заячий ремиз продолжается строительство коттеджей. Здесь выделены участки для многодетных семей. По областному закону они предоставлены бесплатно. В квартале №10 – 23 участка. Рядом, в квартале №9 еще 39 участков. Улицы спланированы, проведено электричество. Домов построено пока немного, но те, что стоят, выглядят добротно: как правило, два этажа, мансарда, из кирпича или пенобетона.

Сейчас на средства, выделенные из областного бюджета для развития инфраструктуры микрорайона Заячий ремиз в рамках муниципального контракта, ведется строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Также будет построена подъездная дорога (причем, асфальтовая) и проведено благоустройство.

Стройка надвигается – многие растения вытоптали, выломали, срезали бульдозерами. Тем не менее на отдельных участках по-прежнему радует глаз удивительно пышное разнотравье. Знатоки собирают лекарственные растения. Романтики составляют букеты. Фотографы отмечают редкие цветы. Над полянами стоит тонкий аромат лета. Ярко цветут ромашки, разнообразные колокольчики, мята, таволга…

Заячий ремиз скоро будет не узнать.