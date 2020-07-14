«Монитор мэра» проследит за работой спецтехники

«Монитор мэра» проследит за работой спецтехники

В Гатчине завершился тестовый период внедрения сервиса слежения за работой спецтехники «Монитор мэра». Проект реализуется в рамках мероприятий «Умный город Гатчина» и синхронизирован с порталом «Активный горожанин».

Рубрики : Городская среда     14 Jul 2020

На интерактивную карту города нанесена информация муниципального задания по уборке улично-дорожной сети и тротуаров и превращена в треки движения спецтехники. С помощью GPS\ГЛОНАСС-трекеров по этой карте можно отследить движение уборочных машин в режиме реального времени.

В настоящий момент техника Управления благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины оснащена специальными трекерами. Демоверсия сервиса позволила контролировать соблюдение графика уборки городской территории, отслеживать исполнение муниципального задания в целом, а также персонально каждой машины.

Синхронизация сервисов «Активный горожанин» и «Монитор мэра» будет организована в части автоматического перенаправления сообщений, поступивших от граждан по уборке городской территории, непосредственно в систему слежения за уборкой города для оперативного изменения маршрутов уборки.

Пресс-служба администрации Гатчинского района

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