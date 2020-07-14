«Монитор мэра» проследит за работой спецтехники

На интерактивную карту города нанесена информация муниципального задания по уборке улично-дорожной сети и тротуаров и превращена в треки движения спецтехники. С помощью GPS\ГЛОНАСС-трекеров по этой карте можно отследить движение уборочных машин в режиме реального времени.
В
настоящий момент техника Управления благоустройства и дорожного хозяйства
города Гатчины оснащена специальными трекерами. Демоверсия сервиса позволила
контролировать соблюдение графика уборки городской территории, отслеживать
исполнение муниципального задания в целом, а также персонально каждой машины.
Синхронизация
сервисов «Активный горожанин» и «Монитор мэра» будет организована в части
автоматического перенаправления сообщений, поступивших от граждан по уборке
городской территории, непосредственно в систему слежения за уборкой города для
оперативного изменения маршрутов уборки.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района