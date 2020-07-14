В Гатчине продолжается ремонт на ул. Володарского

Улицу Володарского ремонтируют от улицы
Соборной до улицы 7 Армии. Сегодня уже демонтировано старое асфальтовое
покрытие, продолжается монтаж бордюрного камня. В контракте, заключенном с
компанией «ДАФ», предусмотрено восстановление тротуаров, газона общей площадью
более тысячи квадратных метров, нанесение дорожной разметки. Представитель
компании-подрядчика заверил главу администрации, что ремонт будет окончен в
оговоренные в контракте сроки, а именно – в августе текущего года.
Отдельным
пунктом в контракте прописано строительство пешеходной дорожки вдоль дома № 28,
но для этого необходимо определиться с зелеными насаждениями, которые сегодня растут
на месте тротуара. Людмила Нещадим подчеркнула, что этот вопрос нужно решать
только в диалоге с гражданами.
-
Жители Гатчины трепетно относятся к зеленым насаждениям, и мы не можем
принимать решение без их ведома, - сказала она.
Также
Людмила Нещадим осмотрела ремонт дворовой территории на улице Володарского,
объединяющей дома № 26, 28, 30. Проект предусматривает капитальный ремонт
дворовых проездов общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров и тротуаров общей
площадью более тысячи квадратных метров, обустройство газонов, расширение
парковочных мест. Контракт на выполнение ремонтных работ заключен с компанией
«Стайл Групп» на общую сумму 5,8 млн рублей.
По
просьбе жителей Людмила Нещадим посетила дворовую территорию у домов № 25а и №
25б по улице Володарского. Здесь на текущий год также запланированы работы по
благоустройству территории рядом с детским садом № 19 и ремонт проезда возле
магазина. В ходе встречи стало очевидным, что разработанный проект необходимо
скорректировать.
-
Имеющийся план не предусматривает комплексного подхода к благоустройству двора
и прилегающей территории, поэтому в ближайшее время он будет переделан, -
сказала глава районной администрации.
Также
жители пожаловались на большегрузы, которые проезжают по дворовой территории к
магазину «Магнит» для разгрузки. Людмила Нещадим предложила решить этот вопрос
с помощью установки дорожных знаков, запрещающих въезд грузовых автомобилей.
Также она дала поручение начальнику УБДХ г. Гатчины Владимиру Рящину привести в
порядок газон вдоль дома № 25а и высадить здесь кусты сирени.
-
Благодарю местных жителей, которые инициировали эту встречу за активную позицию
и неравнодушие. Для нас очень важно учитывать интересы и потребности жителей
города в ходе реализации тех или иных мероприятий, - подчеркнула Людмила
Нещадим.