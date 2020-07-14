В Гатчине продолжается ремонт на ул. Володарского

Улицу Володарского ремонтируют от улицы Соборной до улицы 7 Армии. Сегодня уже демонтировано старое асфальтовое покрытие, продолжается монтаж бордюрного камня. В контракте, заключенном с компанией «ДАФ», предусмотрено восстановление тротуаров, газона общей площадью более тысячи квадратных метров, нанесение дорожной разметки. Представитель компании-подрядчика заверил главу администрации, что ремонт будет окончен в оговоренные в контракте сроки, а именно – в августе текущего года.

Отдельным пунктом в контракте прописано строительство пешеходной дорожки вдоль дома № 28, но для этого необходимо определиться с зелеными насаждениями, которые сегодня растут на месте тротуара. Людмила Нещадим подчеркнула, что этот вопрос нужно решать только в диалоге с гражданами.

- Жители Гатчины трепетно относятся к зеленым насаждениям, и мы не можем принимать решение без их ведома, - сказала она.

Также Людмила Нещадим осмотрела ремонт дворовой территории на улице Володарского, объединяющей дома № 26, 28, 30. Проект предусматривает капитальный ремонт дворовых проездов общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров и тротуаров общей площадью более тысячи квадратных метров, обустройство газонов, расширение парковочных мест. Контракт на выполнение ремонтных работ заключен с компанией «Стайл Групп» на общую сумму 5,8 млн рублей.

По просьбе жителей Людмила Нещадим посетила дворовую территорию у домов № 25а и № 25б по улице Володарского. Здесь на текущий год также запланированы работы по благоустройству территории рядом с детским садом № 19 и ремонт проезда возле магазина. В ходе встречи стало очевидным, что разработанный проект необходимо скорректировать.

- Имеющийся план не предусматривает комплексного подхода к благоустройству двора и прилегающей территории, поэтому в ближайшее время он будет переделан, - сказала глава районной администрации.

Также жители пожаловались на большегрузы, которые проезжают по дворовой территории к магазину «Магнит» для разгрузки. Людмила Нещадим предложила решить этот вопрос с помощью установки дорожных знаков, запрещающих въезд грузовых автомобилей. Также она дала поручение начальнику УБДХ г. Гатчины Владимиру Рящину привести в порядок газон вдоль дома № 25а и высадить здесь кусты сирени.

- Благодарю местных жителей, которые инициировали эту встречу за активную позицию и неравнодушие. Для нас очень важно учитывать интересы и потребности жителей города в ходе реализации тех или иных мероприятий, - подчеркнула Людмила Нещадим.