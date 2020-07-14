В Ленобласти будут искать динозавров

Экскурсии за сохранившимися окаменелостями туристам будут проводить настоящие эксперты – геологи и палеонтологи. На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику, решаются вопросы обеспечения безопасности туристов.

По плану организаторов проекта, в «Палео Парк-Путилово» будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей.