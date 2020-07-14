В Ленобласти будут искать динозавров

В недействующей части Путиловского карьера в Кировском районе в 2021 году появится палеонтологический парк.
Экскурсии за сохранившимися окаменелостями
туристам будут проводить настоящие эксперты – геологи и палеонтологи. На
примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в
палеозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь
на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад,
во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу.
В настоящее время ведутся работы по
благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические
экспедиции по ордовику, решаются вопросы обеспечения безопасности туристов.
По плану организаторов проекта, в «Палео
Парк-Путилово» будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным
оборудованием по препарации окаменелостей.
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