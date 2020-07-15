День Ленинградской области придёт в каждый район

«Мы
только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией
коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях
масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать
гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат. Я
принял решение перенести на год торжество, которое мы планировали во
Всеволожске. Но сам праздник нельзя отменить. В день рождения Ленинградской
области мы будем подводить итоги минувшего года, да и 93-х лет, гордиться
нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему,
которые происходят на нашей малой родине», – заявил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
Глава
региона отметил, что в ближайшее время он посетит каждый район области, в ходе
визита будут вручены областные и государственные награды ко Дню Ленинградской
области, вместе с жителями и активом пройдет обсуждение и оценка изменений и
существующих трудностей в районах.
Также
решение о переносе праздника основано на необходимости экономии бюджетных
средств на торжество, сэкономленные деньги будут направлены на социальные
проекты и благоустройство.