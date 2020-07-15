День Ленинградской области придёт в каждый район

День Ленинградской области придёт в каждый район

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о переносе торжественных мероприятий во Всеволожске, посвященных 93-й годовщине со дня образования региона, на 2021 год.

Рубрики : Общество     15 Jul 2020

«Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат. Я принял решение перенести на год торжество, которое мы планировали во Всеволожске. Но сам праздник нельзя отменить. В день рождения Ленинградской области мы будем подводить итоги минувшего года, да и 93-х лет, гордиться нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые происходят на нашей малой родине», – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Глава региона отметил, что в ближайшее время он посетит каждый район области, в ходе визита будут вручены областные и государственные награды ко Дню Ленинградской области, вместе с жителями и активом пройдет обсуждение и оценка изменений и существующих трудностей в районах.

Также решение о переносе праздника основано на необходимости экономии бюджетных средств на торжество, сэкономленные деньги будут направлены на социальные проекты и благоустройство.

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