День Ленинградской области придёт в каждый район

«Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат. Я принял решение перенести на год торжество, которое мы планировали во Всеволожске. Но сам праздник нельзя отменить. В день рождения Ленинградской области мы будем подводить итоги минувшего года, да и 93-х лет, гордиться нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые происходят на нашей малой родине», – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что в ближайшее время он посетит каждый район области, в ходе визита будут вручены областные и государственные награды ко Дню Ленинградской области, вместе с жителями и активом пройдет обсуждение и оценка изменений и существующих трудностей в районах.

Также решение о переносе праздника основано на необходимости экономии бюджетных средств на торжество, сэкономленные деньги будут направлены на социальные проекты и благоустройство.