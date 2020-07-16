Выбил долг и получит срок

Выбил долг и получит срок

В Гатчинском районе задержан гражданин – за самоуправство. «Выбивая» долг, он отправил должника на больничную койку.

Рубрики : Криминал     16 Jul 2020

12-го июля в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 32-летнего жителя Сусанино. Накануне ночью неизвестный мужчина потребовал у него деньги в счет возврата долга, при этом несколько раз ударил и забрал сотовый телефон и 50 тысяч рублей. «Скорая» привезла потерпевшего в Гатчинскую больницу: в состоянии средней тяжести его поместили на хирургическое отделение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления 35-летнего жителя Сусанино Вячеслава Х., не судимого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ: самоуправство с применением насилия. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

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