Новые камеры на трассах Гатчинского района

Так,
участки от деревни Сокколово до Гатчины и от Новосергиевки до Кудрово
обезопасили камерами фотовидеофиксации. В Гатчине и Пудомягах любителей опасных
скоростей также ждет фотозаслон. Кроме того, дорожники поставили ограждение и
«лежачего полицейского» около пешеходного перехода у колледжа на подъезде к
Гатчине.
В
Сертолово поставлены сигнальные столбики в осевую линию разметки, нанесены
шумовые полосы, установлены знаки «Аварийно-опасный перекресток».
На
перегоне от поселка Большая Ижора до примыкания к дороге «Форт «Красная Горка»
— Коваши — Сосновый Бор» дорожники поставили камеры фотофиксации нарушений и
два светофора на пешеходном переходе.
В
деревне Марьино Ломоносовского района тех, кто слишком быстро съезжает с КАД
встретит камера фотофиксации.
В
поселке им. Свердлова и на перекрестке региональных дорог в Колтушах поставлены
новые светофоры и камеры.
В
Кировске дорожники перенесли пешеходный переход на дороге «Санкт-Петербург —
Кировск», поставили на нем искусственное освещение, новый светофор и обозначили
Г-образными опорами.
На
пешеходном переходе к СНТ «Колосс» в деревне Старая нанесены шумовые полосы,
поставлены светофоры и Г-образные опоры.
На
Токсовском шоссе в Новом Девяткино водителей предупредят знаки
«Аварийно-опасный участок» и шумовые полосы. На повороте к поселку
«Румболово-сити» теперь круглосуточно дежурят четыре камеры, а лихачей на
съезде с КАД в Новоселье ждут светофоры и шумовые полосы.
Кроме
того, в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым
принципам нанесена разметка: «Ленавтодор» обновил проекты организации дорожного
движения (ПОДД), согласно которым в нескольких поселениях прерывистая черта
была заменена на сплошную по рекомендациям ГИБДД.
Работа ликвидации мест концентрации ДТП ведется
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».