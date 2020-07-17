Новые камеры на трассах Гатчинского района

Так, участки от деревни Сокколово до Гатчины и от Новосергиевки до Кудрово обезопасили камерами фотовидеофиксации. В Гатчине и Пудомягах любителей опасных скоростей также ждет фотозаслон. Кроме того, дорожники поставили ограждение и «лежачего полицейского» около пешеходного перехода у колледжа на подъезде к Гатчине.

В Сертолово поставлены сигнальные столбики в осевую линию разметки, нанесены шумовые полосы, установлены знаки «Аварийно-опасный перекресток».

На перегоне от поселка Большая Ижора до примыкания к дороге «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор» дорожники поставили камеры фотофиксации нарушений и два светофора на пешеходном переходе.

В деревне Марьино Ломоносовского района тех, кто слишком быстро съезжает с КАД встретит камера фотофиксации.

В поселке им. Свердлова и на перекрестке региональных дорог в Колтушах поставлены новые светофоры и камеры.

В Кировске дорожники перенесли пешеходный переход на дороге «Санкт-Петербург — Кировск», поставили на нем искусственное освещение, новый светофор и обозначили Г-образными опорами.

На пешеходном переходе к СНТ «Колосс» в деревне Старая нанесены шумовые полосы, поставлены светофоры и Г-образные опоры.

На Токсовском шоссе в Новом Девяткино водителей предупредят знаки «Аварийно-опасный участок» и шумовые полосы. На повороте к поселку «Румболово-сити» теперь круглосуточно дежурят четыре камеры, а лихачей на съезде с КАД в Новоселье ждут светофоры и шумовые полосы.

Кроме того, в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка: «Ленавтодор» обновил проекты организации дорожного движения (ПОДД), согласно которым в нескольких поселениях прерывистая черта была заменена на сплошную по рекомендациям ГИБДД.

Работа ликвидации мест концентрации ДТП ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».