Преступность переходит в интеллектуальный сегмент

Полтысячи нарушителей режима

С 30 марта и до середины июля в проверке изолированных граждан было задействовано больше двух тысяч сотрудников. Проверка проводится ежедневно. За полгода на соблюдение режима самоизоляции было проверено более 17000 человек, составлено 503 административных протокола, наложено штрафов на сумму 140 тысяч рублей, вынесено 141 предупреждение, 257 протоколов передано в суд.

Количество обращений, поступающих в УМВД России по Гатчинскому району, не снизилось: более 22 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях было зарегистрировано в дежурных частях за полгода. Это на 17 % больше, чем в первом полугодии 2019-го. Резко возросло количество обращений в Войсковицкий и Коммунарский отделы полиции – на 70%, а также в Вырицкий – на 40%. Соответственно, и уровень преступности на территории данных подразделений существенно возрос по причине увеличения численности постоянно проживающего населения.

Грабить и насиловать стали меньше

В этом полугодии уровень преступности снизился и составил 643 преступления на 100 тысяч населения. Всего за шесть месяцев было раскрыто 459 преступлений. Общий процент раскрываемости составляет 33,6%. По данному показателю гатчинская полиция занимает 17 место в области. При этом, как обычно, раскрываемость убийств, телесных повреждений и изнасилований – 100-процентная. Большая часть нераскрытых преступлений приходится на имущественный блок – самый массивный (1042 преступления за полгода): пока нераскрыто 500 краж, 15 грабежей, 113 мошенничеств и два угона.

544 деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких составов. Больше половины этих преступлений совершены в Гатчине. На втором месте – Коммунар, дальше – Сиверский, Войсковицкий и Вырицкие отделы полиции. Небольшой рост преступности обусловлен увеличением выявленных экономических составов и преступлений с использованием IT-технологий – на 72%.

В структуре преступности в первом полугодии по сравнению с 2019 годом есть изменения: вполовину сократилось число изнасилований, грабежей и разбоев, на треть уменьшилось число причинений тяжкого вреда здоровью и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также мигрантами.

Гатчина – в лидерах по IT-преступности

На уровень преступности все больше влияют преступления, совершенные с использованием интернет-технологий. Их число по сравнению с прошлым годом возросло на 72% и достигло 375 проявлений. По данному показателю Гатчина – на втором месте среди областных подразделений. Раскрыто только каждое двенадцатое деяние, а всего – 29. Наибольший массив данных преступлений составляют кражи и мошенничества.

Чем объясняется рост этих преступлений? Прежде всего тем, что «виртуальные» кражи и мошенничества – относительно новый вид преступлений и совершаются с использованием электронных средств платежа, средств мобильной связи и интернета. Полиции предстоит перестроиться и наладить механизм раскрытия данного вида преступлений. С учетом складывающейся оперативной обстановки, а также переходом преступности в интеллектуальный сегмент, в дальнейшем рост числа IT-преступлений неизбежен.

За фиктивную регистрацию – уголовное дело

В зоне особого внимания находится выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На долю данных деяний приходится 7% массива всей районной преступности. Всего за полгода пресечено 114 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из которых значительная часть приходится на тяжкие и особо тяжкие составы.

Число сбытов, раскрытых сотрудниками полиции, сократилось и составляет 26 преступлений. Из незаконного оборота изъято, без малого, два с половиной килограмма наркотиков. В основном это наркотические средства каннабисной и амфитаминовой группы. Из числа наркопреступлений, совершенных в этом году, раскрыто 74; почти столько же относятся к разряду нераскрытых.

В приоритетном порядке проводилась работа по выявлению преступлений экономического характера. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили семь преступлений. Среди них – ни одного дела коррупционной направленности.

12% от всей регистрируемой преступности составляют деяния в сфере незаконной миграции. В текущем году было поставлено на учет 183 уголовных дела, связанных с фиктивной регистрацией и с незаконной постановкой на учет иностранных граждан. Эта цифра более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

Режим изоляции – против уличной преступности

Соблюдение населением ограничительных мер способствовало сокращению преступности в общественных местах. По сравнению с прошлым годом, их количество снизилось на 35% – всего 294 за полгода. Тенденция уменьшения уличной преступности характерна как для Гатчины, так и для района. Лидирует по числу преступлений, совершенных на улицах, Коммунар.

12 преступлений в первом полугодии было совершено подростками, половина этих деяний относится к категории тяжких и особо тяжких, два преступления были совершены группой, и при этом двое несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения.

…Вызывает тревогу рост числа дорожно-транспортных происшествий – на 10%, возросло и количество раненых. Погибло на дорогах Гатчинского района 11 человек (на два меньше, чем в прошлом году). ДТП с особо тяжкими последствиями на гатчинской территории не зафиксировано.

Рейтинг растёт, кадров не хватает

К концу полугодия штатный некомплект УМВД России по Гатчинскому району составил 45 единиц – 10% всего личного состава. Больше всего не достает кадров в патрульно-постовой службе – восемь человек, в следственном управлении – пять человек. В отделе дознания – две вакансии; кроме того, не хватает пятерых сотрудников в уголовном розыске и четверых участковых уполномоченных.

Областной рейтинг территориальных органов полиции по итогам первого полугодия пока не сформирован, но по данным за пять месяцев УМВД России по Гатчинскому району занимает четвертое место в области. Для справки: в прошлом году было третье место из 18, в позапрошлом – 16-е. Оценка деятельности гатчинской полиции по статистическим показателям составила 66,48 балла, что выше средневзвешенного областного значения. Кажется, жизнь налаживается…





По информации штаба УМВД России по Гатчинскому району